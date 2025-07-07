Угроза раскола и распрей: Буданова пытались уволить девять раз, — Economist

В июне 2025 года в украинском правительстве планировали увольнение главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Чиновник, вероятно, мог потерять должность из-за популярности у граждан и собственной самостоятельности.

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О возможных перестановках в правительстве сообщили три анонимных источника: на них ссылается издание The Economist, не уточняя, из какой именно ветви власти собеседники. По словам анонимов, после уменьшения помощи США в Украине якобы возникла угроза "внутриполитического раскола, чисток, распрей". Среди прочего, говорили об увольнении Буданова, говорится в статье.

Медиа описало сложную ситуацию на поле боя в Украине, об изменчивой позиции президента США Дональда Трампа, а также о коррупционном деле главы министерства единства Алексея Чернышева, которого рассматривали как вероятного нового премьер-министра. Между тем источники заявили, что существует вражда между главой офиса президента Андреем Ермаком и главным разведчиком. Как сказали анонимы, кто-то считает его "сумасшедшим", кто-то — "гением". Также уверяют, что этот чиновник является одним из немногих, кто может рассказать "правду" президенту Владимиру Зеленскому. В статье предполагали, что Буданова могли действительно уволить с "девятой попытки".

В то же время The Economist написало, что Буданов, скорее всего, сохранит должность. Причина такой ситуации, по мнению медиа, — "сочетание принуждения и хитрости". Журналисты утверждают, что разведчика сохранило покровительство США.

"Благодаря своему привычному сочетанию принуждения и хитрости генерал Буданов добился еще одной отсрочки казни. The Economist понимает, что неоднократные предупреждения Белого дома не освобождать его, возможно, помогли, по крайней мере пока", — говорится в статье.

Медиа рассказало об интригах вокруг Ермака, которого считают очень влиятельным. Например, источники предполагали, что именно глава офиса стоит за делом главы министерства Чернышова, которого подозревают в коррупции. Указывается, что летом могут произойти изменения в украинском правительстве. В частности, действующий премьер-министр Денис Шмыгаль уступит должность министру экономики Юлии Свириденко. Также изменятся министры образования, здоровья, культуры, соцполитики, финансов. Возможные сроки рассмотрения вопроса в Верховной Раде — "в течение следующих нескольких недель".

На момент публикации материала в Офисе президента и ГУР МОУ не комментировали информацию о возможной отставке Буданова.

Увольнение Буданова — детали

Отметим, Фокус писал о других случаях, когда речь шла о возможном увольнении Буданова. Одна из предыдущих волн заявлений о руководителе разведки состоялась осенью 2024 года. Источники медиа NV сообщили, что Ермак якобы хочет уволить Буданова. После этого появилось заявление главы ГУР: по его словам, состоялся "очередной вброс", чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. При этом анонимные собеседники журналистов говорили, что главу ГУР может заменить глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

Напоминаем, 2 июля Кирилл Буданов рассказал о разработчике антенн для дронов "Шахед" РФ и о том, что произошло с этим человеком.