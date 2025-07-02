Антенну для "Шахедов" разработал украинец: Буданов сообщил о его гибели в России

В Украине его разработка никого не заинтересовала, поэтому он переехал в Россию и предложил ее там.

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CRPA антенны для вражеских дронов "Шахед", которые улучшают навигацию даже в условиях радиопомех, разработал инженер в Украине. Он погиб в России. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, пишет "24 канал".

По его словам, CRPA антенны для ударных дронов типа "Шахед" разработал украинский инженер в 2000-х годах. В Украине его разработка никого не заинтересовала, поэтому он переехал в Россию и предложил ее там. Впоследствии он трагически погиб.

"Сейчас один из них погиб трагическим каким-то образом, один еще живет тоже, видимо, недолго", — сказал Буданов.

Оккупанты интегрировали на "Шахед" 16-элементную CRPA антенну. Она препятствует работе украинской радиоэлектронной борьбы.

Справка: CRPA антенна — это специальная навигационная антенна, которая способна обеспечивать качественное позиционирование дрона в пространстве даже в условиях наличия активных вражеских радиопомех.

Напомним, что 2 июля глава ГУР Кирилл Буданов объяснил "летнее наступление" ВС РФ в Украине, и грозит ли Днепру оккупация.

Также сообщалось, что Кирилл Буданов также сообщал, что россияне передали технологии производства ударных дронов типа "Шахед" Северной Корее и Пхеньян уже производит эти беспилотники на своей территории, таким образом наращивая военную силу.