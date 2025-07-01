"Работают быстро": РФ научила КНДР производить "Шахеды" и передала свои "Панцири", — Буданов

Россияне передали технологии производства ударных дронов типа "шахед" Северной Корее и Пхеньян уже производит эти беспилотники на своей территории, таким образом наращивая военную силу.

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"Знаете, это такая интересная ситуация. Этот "шахед", он как кочевник какой-то. Вот он из Ирана перешел в Российскую Федерацию, а теперь из Российской Федерации уже не под названием "шахед" перешел в КНДР. Они работают быстро, поверьте мне, к сожалению. Они транспортные технологии делают. Они не "шахэды" передают, они передают технологию, оборудование и так далее, налаживают там производство", — сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью YouTube-каналу "На линию огня".

Интервью Кирилла Буданова

По его словам, КНДР наращивает военную силу через прямое сотрудничество с Российской Федерацией и через получение реального боевого опыта ее солдатами в российско-украинской войне.

Кроме того, начальник ГУР подчеркнул, что у Северной Кореи появились российские самоходные зенитно-ракетные пушечные комплексы "Панцирь-С1".

"В Пхеньяне появились уже первые установки "Панцирь-С1". Они стоят там уже на боевом дежурстве и охраняют столицу", — отметил Буданов.

Он отметил, что россияне переучивают корейский персонал и скоро корейцы будут автономно работать на этой технике.

Напомним, 10 июня Кирилл Буданов раскрыл новые детали сотрудничества КНДР с РФ, в частности относительно производства "шахедов" в Северной Корее.

Фокус также писал о том, что Буданов получил от президента Польши одну из высших польских наград.