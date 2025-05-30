Такой награждали Рейгана: Буданов получил от Дуды одну из высших наград Польши (фото)

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов получил от президента Польши Анджея Дуды одну из высших наград для иностранцев. Польский лидер наградил главу украинской разведки золотым офицерским крестом ордена "За заслуги перед Польшей".

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Об этом сообщает пресс-служба ГУР 30 мая.

Отмечается, что Буданов получил золотой крест от польского лидера "за выдающийся вклад в развитие международного сотрудничества и взаимодействия, что связывает Республику Польша с другими государствами и народами".

Дуда вручил Буданову одну из высших наград Польши Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Кроме того, президент Польши наградил кавалерским крестом ордена "За заслуги перед Польшей" заместителя Кирилла Буданова — генерал-майора Вадима Скибицкого.

Награды по поручению Анджея Дуды вручил украинским разведчикам заместитель председателя Агентства разведки Республики Польша полковник Доминик Дуда. Глава ГУР поблагодарил польского лидера за доверие.

"Нынешняя война — это война за свободу, наши принципы и ценности объединенной Европы. Только вместе мы сможем дать отпор русской орде и преодолеть эту извечную угрозу Польше и Украине. Наши народы всегда будут стоять единым валом в борьбе за мирное будущее без войны", — сказал Кирилл Буданов.

Буданов получил от Дуды крест ордена "За заслуги перед Польшей" Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Кирилл Буданов получил крест ордена "За заслуги перед Польшей": что это за награда

В ГУР отметили, что орден "За заслуги перед Польшей" является одной из высших польских наград. Ее вручают иностранцам, которые внесли весомый вклад в развитие международного сотрудничества за развитие отношений с Польшей.

Такими наградами ранее награждали 40-го президента Соединенных Штатов Америки Рональда Рейгана, государственного секретаря США Генри Киссинджера, генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериша и генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Андерса Фог Расмуссена.

Напомним, в апреле Кирилл Буданов раскритиковал украинцев, которые не служат на фронте и не помогают в тылу. Он заявил, что такие люди не могут считать себя гражданами Украины.

15 мая Кирилл Буданов прокомментировал угрозу удара "Орешником", о которой активно говорили российские пропагандисты. Начальник ГУР отметил, что в случае реальной опасности украинцы получают от разведчиков предупреждения.