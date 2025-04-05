"Как бы это жестко не звучало": Буданов раскритиковал тех, кто не на фронте и не помогает в тылу (видео)

Человек, который не находится на фронте и не работает в тылу на победу, не может называть себя гражданином Украины. Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов 5 апреля.

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Накануне он дал интервью YouTube-каналу "Анна Максимчук".

Кирилл Буданов рассказал, кто не может считать себя гражданином Украины (см. с 23:42)

Относительно мотивации касательно вступления в ряды ВСУ или помощи в тылу, Буданов отметил, что, если такой человек не проснулся за 11 лет, то он не является гражданином Украины.

"Если вы думаете, что я боюсь дать ответ, то я вам его дам. Он никоим образом не может считать себя гражданином. И общество его должно воспринимать именно так. Как бы это жестко не звучало. Кто-то может с автоматом защищать, кто-то, как говорится, в тылу ковать победу, но все должны работать на победу", — отметил начальник ГУР.

В частности, Анна Максимчук спросила Кирилла Буданова, закончится ли война в Украине в этом году.

"Украина все для этого делает", — отметил разведчик.

Также Буданов отметил, что общество должно быть готово узнать настоящую ситуацию на фронте, однако во время войны всего публично раскрывать нельзя.

Напомним, Кирилл Буданов заявил, что пока не имеет планов идти в политику, ведь сейчас начальник ГУР занят вопросами войны.

Также Фокус писал о том, что в Кривом Роге количество пострадавших в результате российского ракетного удара 4 апреля возросло до 74. В больницах находятся 37 раненых.