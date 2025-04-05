"У меня война, как кажется, у всех": Буданов рассказал, планирует ли идти в политику (видео)

Начальник Главного управления разведки (ГУР), генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что пока у него нет планов идти в политику, ведь сейчас он занят вопросами войны и пока ничего не планирует.

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Об этом военный рассказал в интервью для журналистки Анны Максимчук.

Отвечая на вопрос о планах идти в политику, глава ГУР заявил, что сейчас он полностью занят вопросами войны.

"Я сейчас ничего не планирую, у меня война, как кажется, у всех в нашей стране", — сказал Буданов.

Также генерал заявил, что россияне не планируют существенно уменьшать количество своих сил и "этому есть логические объяснения". Буданов убежден, что "сам по себе ни один развал [ни одной страны] не происходит", отвечая на вопрос журналистки, следует ли ожидать дезинтеграции РФ.

Ранее стало известно, что профессиональная армия РФ была уничтожена до 2023 года. Глава ГУР говорит, что Россия воюет мобилизованными, хотя формально они являются контрактниками, но подход остается прежним.

Впоследствии Буданов рассказал, почему КНДР выгодно воевать против Украины. По словам генерала, солдаты КНДР впервые "познакомились" с дронами во время боевых действий, и теперь будут переучивать свою армию.