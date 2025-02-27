У северных корейцев "все хорошо": Буданов рассказал, почему КНДР выгодно воевать против Украины

Солдаты КНДР впервые "познакомились" с дронами во время боевых действий. Теперь они будут переобучать свою армию.

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Северокорейская армия получает на войне против Украины боевой опыт, которого не имела с 1950-х годов. Об этом рассказал начальник украинской разведки Кирилл Буданов, пишет "Укрінформ".

Привлечение войск Северной Кореи унизительно для России, но выгодно для КНДР.

"Для северных корейцев здесь как раз все хорошо, потому что они — основной бенефициар выгод из этого процесса: их армия получает боевой опыт, которого не имела с 1950-х годов", — считает начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Первые бои с участием союзника РФ в Курской области, где украинские воины ведут операцию, продемонстрировали полную неготовность северных корейцев. Впрочем, их командование сделает выводы.

"Они вернутся, начнут переучивать свою армию — это раз. Второе — они "обкатали" здесь свое вооружение в самых ожесточенных боях", — отметил Кирилл Буданов.

По данным начальника ГУР, северокорейские баллистические ракеты типа KN-23, которые получила российская армия, изначально были очень неточными: они могли попадать от цели более чем на полтора километра. Впрочем, с помощью специалистов из РФ производители в КНДР откорректировали производство.

В частности, северные корейцы узнали, что такое дроны, ведь до этого вообще их не видели. По мнению, Буданова теперь они подробнее будут изучать эти вопросы, переобучая армию.

"И понятно, что для Тихоокеанского региона будет появляться новая угроза, потому что одно дело — когда стреляли просто в сторону Японского моря, и все, как говорится, нервничали. Но, будем откровенны, все же понимали, что и точность не та, и качество, кто его знает, как оно будет работать, а теперь — все. Это только один очень маленький аспект", — подчеркнул генерал-лейтенант.

Напомним, что боевая подготовка бойцов КНДР предусмотрена не только на Дальнем Востоке, где есть ограниченный контингент, но и прямо на полигонах Северной Кореи.

Также Фокус писал о новом появлении северокорейцев на войне с Украиной.