У північних корейців "усе добре": Буданов розповів, чому КНДР вигідно воювати проти України

Солдати КНДР вперше "познайомилися" з дронами під час бойових дій. Тепер вони перенавчатимуть свою армію.

Related video

Північнокорейська армія отримує на війні проти України бойовий досвід, якого не мала з 1950-х років. Про це розповів начальник української розвідки Кирило Буданов, пише "Укрінформ".

Залучення військ Північної Кореї принизливе для Росії, але вигідне для КНДР.

"Для північних корейців тут якраз усе добре, тому що вони – основний бенефіціар вигод із цього процесу: їхня армія отримує бойовий досвід, якого не мала з 1950-х років", – вважає начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Перші бої за участю союзника РФ у Курській області, де українські воїни ведуть операцію, продемонстрували повну неготовність північних корейців. Втім, їхнє командування зробить висновки.

"Вони повернуться, почнуть перенавчати свою армію – це раз. Друге – вони "обкатали" тут своє озброєння в найзапекліших боях", – зазначив Кирило Буданов.

За даними начальника ГУР, північнокорейські балістичні ракети типу KN-23, які отримала російська армія, спочатку були дуже неточними: вони могли влучати від цілі на понад півтора кілометра. Втім, за допомогою фахівців з РФ виробники у КНДР відкоригували виробництво.

Зокрема, північні корейці дізналися, що таке дрони, адже до цього взагалі їх не бачили. На думку, Буданова тепер вони детальніше вивчатимуть ці питання, перенавчаючи армію.

"І зрозуміло, що для Тихоокеанського регіону буде з'являтися нова загроза, тому що одна справа – коли стріляли просто в бік Японського моря, і всі, як-то кажуть, нервували. Але, будьмо відвертими, усі ж розуміли, що і точність не та, і якість, хто його знає, як воно буде працювати, а тепер – усе. Це тільки один дуже маленький аспект", – наголосив генерал-лейтенант.

Нагадаємо, що бойова підготовка бійців КНДР передбачена не тільки на Далекому Сході, де є обмежений контингент, а й прямо на полігонах Північної Кореї.

Також Фокус писав про нову появу північнокорейців на війні з Україною.