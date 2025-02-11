"Инструкторы под видом легкораненых": экс-глава СВРУ раскрыл схему отправки военных в КНДР

По словам Николая Маломужа, боевая подготовка бойцов КНДР предусмотрена не только на Дальнем Востоке, где есть ограниченный контингент. Но и на полигонах Северной Кореи.

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Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж раскрыл схему, по которой Россия скрывает отправку военных инструкторов в КНДР. Об этом он рассказал в интервью 24 Каналу.

Генерал армии напомнил, что у глав КНДР Ким Чен Ына и Кремля Владимира Путиным есть действующее соглашение о сотрудничестве в военно-политической сфере, которое предусматривает поддержку борьбы против западных режимов. Главным образом Вашингтона, а также боевых действий против Украины. Соглашением предусмотрены поставки такого вооружения, как ракеты, боеприпасы и САУ.

На сегодня, по словам экс-руководителя ведомства по вопросам внешней разведки, боевая подготовка бойцов КНДР предусмотрена не только на Дальнем Востоке, где есть ограниченный контингент, но и прямо на полигонах страны.

Это предполагает отправку в КНДР инструкторов из ВС РФ. Но по негласной схеме, поскольку "не должна вызывать подозрения, что Россия не только использует корейцев на фронте, но и готовит их для войн и против Украины, и против Южной Кореи", — приводит издание слова украинского генерала.

Для этого российских офицеров с легкими ранениями отправляют в Пхеньян, где они проходят реабилитацию. Военных размещают в центрах подготовки, а они с боевым опытом проводят обучение корейцев. Моделируют реальные боевые ситуации, отметил бывший глава Службы внешней разведки.

У украинских военных, уточнил генерал, есть оперативные данные относительно такого сотрудничества РФ и КНДР.

Напомним, что 11 февраля сообщалось, что, по данным южнокорейской разведки, РФ получила 200 дальнобойных орудий и много снарядов.

Также сообщалось, что бойцы ВСУ рассказали, что северокорейских солдат лучше готовят, чем российскую пехоту.