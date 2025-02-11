Военных РФ отправляют на лечение и реабилитацию в КНДР, — росСМИ

Раненые в Украине российские военные оказываются в КНДР: там им оказывают медицинскую помощь и возможности для прохождения реабилитации. Таких "пациентов" в Северной Корее уже сотни.

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Лечение для россиян в КНДР осуществляют бесплатно в "лучших" северокорейский больницах и санаториях. Военнослужащих из России туда отправляют уже сотнями. Об этом рассказал посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора во время эксклюзивного интервью для российского издания.

Чиновник рассказал о "теплых отношениях" между Россией и КНДР, а также поделился подробностями сотрудничества между государствами. Он добавил, что северокорейские граждане "по-братски" относятся к россиянам.

"Наглядный пример такого братского отношения — реабилитация сотен раненых бойцов СВО в корейских санаториях и больницах", — отметил российский посол.

Также Мацегора поделился подробностями о том, как именно это происходит. Он утверждает, что Россия якобы предлагает деньги за лечение и реабилитацию раненых военных, однако там "обижаются" и средств не принимают, зато медицинские и реабилитационные услуги предоставляют абсолютно бесплатно.

Чиновник также добавил, что не только российские военные, но и их дети ездят в КНДР.

"Летом прошлого года лучший в КНДР центр детского отдыха Сондовон на берегу Японского моря принимал детей, чьи родители героически погибли на полях сражений", — отметил Мацегора.

Что касается количества военных РФ, которые уже побывали на лечении и реабилитации в КНДР, российский посол конкретных данных не называет. Он лишь отмечает, что таких случаев уже было "сотни".

Напомним, РФ и КНДР в последнее время наладили активное сотрудничество. Речь идет не только о том, что северокорейские военные воюют за Россию в Курской области, но и о рабочей силе. Так, граждане Северной Кореи приезжают в РФ, где работают преимущественно на строительных площадках. Об этом Фокус рассказывал 10 февраля.

В то же время северокорейские военные продолжают воевать на стороне России в Курской области. В ВСУ считают, что они "проявляют чудеса выносливости". Они утверждают, что северокорейцы воюют лучше, чем россияне. Детали об этом Фокус сообщал 10 февраля.