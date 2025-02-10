Тысячи граждан: КНДР отправляет в Россию не только военных, но и рабочую силу, — разведка

Из-за нехватки рабочих рук людей из Северной Кореи отправляют в разные уголки России: там они работают преимущественно на строительных площадках.

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В прошлом году тысячи граждан Северной Кореи отправили на работу в Россию, где они компенсировали нехватку рабочей силы, которая возникла из-за длительной войны с Украиной. Всего 13 221 человек въехало в РФ за весь 2024 год, что в несколько раз больше, чем было годом ранее. Такие данные сообщила разведка Южной Кореи изданию Yonhap 9 февраля.

"В прошлом году в Россию въехал 13 221 гражданин Северной Кореи, что примерно в 12 раз больше, чем годом ранее", — говорится в публикации.

Национальная разведывательная служба также сообщила о том, что чаще всего северокорейские граждане становятся работниками на строительных площадках в разных уголках России.

Кроме того, разведка владеет информацией о том, что, вероятно, КНДР и РФ используют студенческие визы для прикрытия отправлений рабочих в Россию.

"Среди тех, кто въехал в Россию в прошлом году, 7887 из них заявили, что приехали с образовательной целью", — выяснили корреспонденты Yonhap.

Такие действия Северной Кореи являются нарушением резолюций Совета безопасности ООН в отношении Пхеньяна, которые были приняты в ответ на испытания оружия Северной Кореей. Они предусматривают запрет на отправку граждан КНДР на работу за границу, а также определяют, что все рабочие, которые находились за рубежом, должны вернуться на родину еще до декабря 2019 года.

Помощь Северной Кореи России происходит на фоне условий договора о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", заключенного между странами ранее.

Напомним, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял о том, что будет и в дальнейшем поддерживать Россию в войне против Украины. Северокорейский президент назвал войну "справедливым делом российской армии". О таких заявлениях Фокусу стало известно утром 9 февраля.

А то, что военные КНДР воюют на стороне России, уже давно не является тайной. Стало известно в частности о том, что солдаты снова пошли в наступление в Курской области, где они совместно с российскими военными проводят штурмы позиций украинских военных. Об этом сообщили 8 февраля.