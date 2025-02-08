"Штурм длился более 16 часов": войска КНДР вновь пошли в атаку в Курской области (видео)

По данным 47-й ОМБр, вражеские штурмовики шли по полям и открытым участкам, их также подвозили на багги и выгружали в узких посадках. ВСУ использовали БМП Bradley и артиллерийские кассетные снаряды.

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Российские войска совместно с северокорейцами вновь проводят штурмы в Курской области. 47-я бригада "Магура" со смежными подразделениями останавливают новую массированную атаку РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале 47-й отдельной механизированной бригады.

Отмечается, что противник меняет тактику. Прежде для наступления использовалась бронетехника, а сейчас на штурм бросают пехоту. Атаки ведутся значительным количеством пехотных групп одновременно на нескольких направлениях.

"Штурм начался в полночь, продолжался всю ночь накатами в несколько волн и длился более 16 часов", — говорится в публикации.

Вражеские штурмовики шли по полям и открытым участкам, их подвозили также на багги и выгружали в узких посадках, где враг прятался под деревьями.

По войскам РФ отработали все подразделения 47-й бригады, мощно погасили врага БМП Bradley и артиллерия кассетными снарядами под корректировкой разведроты.

Напомним, что ВСУ под Торецком уничтожили российский Су-25 и вертолет. Во время удара пострадал также вертолет Ми-8, его пилот планировал скрыться.

Также сообщалось, что в РФ заявили о наступлении ВСУ под Покровском. Украинский военкор Богдан Мирошников отметил, что ВСУ ведут ограниченные бои на Покровском направлении, а срезать ключевой прорыв россиян к западу от Покровска представляется тяжелой задачей.