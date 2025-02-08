"Штурм тривав понад 16 годин": війська КНДР знову пішли в атаку у Курській області (відео)

За даними 47-ї ОМБр, ворожі штурмовики йшли по полях і відкритих ділянках, їх також підвозили на багі та вивантажували у вузьких посадках. ЗСУ використовували БМП Bradley та артилерійські касетні снаряди.

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Російські війська спільно з північнокорейцями знову проводять штурми в Курській області. 47-ма бригада "Магура" із суміжними підрозділами зупиняють нову масовану атаку РФ. Про це повідомляється в Telegram-каналі 47-ї окремої механізованої бригади.

Зазначається, що противник змінює тактику. Раніше для наступу використовувалася бронетехніка, а зараз на штурм кидають піхоту. Атаки ведуться значною кількістю піхотних груп одночасно на кількох напрямках.

"Штурм розпочався опівночі, тривав усю ніч накатами в кілька хвиль і тривав понад 16 годин", — ідеться в публікації.

Ворожі штурмовики йшли полями та відкритими ділянками, їх підвозили також на багі та вивантажували у вузьких посадках, де ворог ховався під деревами. По військах РФ відпрацювали всі підрозділи 47-ї бригади, потужно погасили ворога БМП Bradley та артилерія касетними снарядами під коригуванням розвідроти.

Нагадаємо, що ЗСУ під Торецьком знищили російський Су-25 і вертоліт. Під час удару постраждав також вертоліт Мі-8, його пілот планував сховатися.

Також повідомлялося, що у РФ заявили про наступ ЗСУ під Покровськом. Український військкор Богдан Мірошников зазначив, що ЗСУ ведуть обмежені бої на Покровському напрямку, а зрізати ключовий прорив росіян на захід від Покровська видається важким завданням.