ЗСУ під Торецьком знищили російський Су-25 і вертоліт (відео)

Зенітно-ракетний підрозділ ЗСУ відправив "на вічну стоянку" передовий винищувач Су-25 військ РФ. Під час удару постраждав і вертоліт Мі-8, пілот якого хотів сховатися.

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Військові 28-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) імені Лицарів Зимового Походу знищили винищувач Су-25 військ РФ на Торецькому напрямку. Відео падіння літака військові показали у Facebook.

На околицях Торецька зенітно-ракетний підрозділ 28-ї ОМБр і 57-го батальйону ТрО відправив російський Су-25 "на вічну стоянку" за допомогою ПЗРК "Голка".

Крім цього, військові заявляють про пошкодження ворожого вертольота Мі-8. Пілот намагався евакуюватися, але розрахунки FPV-дронів не дали йому це зробити.

"Вертоліт, кульгаючи, повернувся назад і потребує чималого ремонту. Пілот ворожого Су-25 залишився покинутий. Напевно, не росіянин, бо як відомо: "росіяни своїх не кидають." Кого кинули — той не свій", — зазначили в бригаді.

Російські мілітарі-пабліки підтверджують успішне знищення літака Су-25 і зазначають, що на місце приземлення пілота негайно прибула рятувальна група. Однак у момент посадки Мі-8 був атакований трьома українськими FPV-дронами.

Фокус повідомляв про бажання росіян поліпшити літак Су-25 до стандарту М3. У модернізованого Су-25М3 будуть передові системи авіоніки та озброєння.

Українські військові поліпшили винищувачі Су-25, щоб вони могли запускати французькі високоточні ракети Armement Air-Sol Modulaire.