У РФ хочуть модернізувати штурмовик Су-25, тоді як США списують свої А-10

Фахівці зазначають, що з розвитком засобів ППО і безпілотних систем, фронтові літаки стикаються з новими загрозами. У таких умовах, наприклад, американці роблять акцент на багатоцільові винищувачі F-35.

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Бойова авіація знає два ключові літаки для завдань ближньої авіаційної підтримки, які виділяються своєю стійкістю до пошкоджень і здатністю ефективно атакувати наземні цілі. Це американські A-10 Thunderbolt II і Су-25, який створювалися ще в СРСР. І якщо ВПС США вже відмовляються від своїх A-10, то росіяни мають намір розвивати свою машину до стандарту М3. Про це йдеться в матеріалі Bulgarian Military.

A-10 Thunderbolt II: грізний "Бородавочник"

Штурмовик A-10 Thunderbolt був створений спеціально для боротьби з танками та броньованою технікою противника під час Холодної війни. Його відмінною рисою є 30-мм гармата GAU-8/A, здатна пробивати важку бронетехніку.

Літак був розроблений з акцентом на високу виживаність: він може продовжувати політ навіть за значних ушкоджень завдяки своїй міцній конструкції, захищеній кабіні та дубльованим системам управління.

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Водночас A-10 вирізняється повільною швидкістю і можливістю тривалого зависання над полем бою на низькій висоті, що дає йому змогу надавати постійну вогневу підтримку. Цей літак особливо прославився в операції "Буря в пустелі" 1991 року, коли знищив значну кількість іракських танків.

Однак, як зазначили автори публікації, в умовах сучасних конфліктів, де протиповітряна оборона (ППО) стає дедалі досконалішою, польоти на малих висотах стають небезпечнішими, що викликає сумніви щодо ефективності використання A-10 проти сучасних систем, таких як С-300 і С-400.

Американські штурмовики A-10 Thunderbolt II Фото: U.S. Army

Су-25: маневреність і витривалість

Літак Су-25, з іншого боку, був розроблений для безпосередньої підтримки радянських військ. Він здобув широку популярність під час афганської війни та наступних конфліктів, включно з операціями в Чечні.

Цей літак відомий своєю маневреністю і здатністю працювати у важких погодних умовах і на складних місцевостях. Його простота і надійність роблять його ідеальним для використання в умовах з обмеженою інфраструктурою.

Хоча його 30-мм гармата поступається за потужністю установці на A-10, Су-25 компенсує це широким вибором озброєнь, включно з ракетами "повітря-земля", некерованими бомбами і керованими боєприпасами, що робить його універсальною платформою для ближньої авіаційної підтримки. Су-25 може виконувати різноманітні завдання, включно з атаками на бронетехніку і підтримкою наземних військ в умовах мінімальної підготовки.

Російські штурмовики Су-25 Фото: Flickr

Модернізація та майбутні виклики

У той час як США поступово виводять A-10 з експлуатації, замінюючи його більш сучасними багатоцільовими літаками, такими як F-35, Росія активно модернізує Су-25 до рівня М3. Модернізований Су-25М3 отримає нові системи авіоніки, поліпшену навігацію і бойову електроніку, а також сучасні системи озброєння. Це подовжує термін служби літака і робить його більш актуальним у сучасних бойових умовах.

Багатоцільовий винищувач F-35 Фото: Defence Express

Тим часом експерти наголошують, що з розвитком ППО і появою безпілотників, літаки, подібні до A-10 і Су-25, стикаються з новими викликами. Сучасні системи протиповітряної оборони можуть вражати літаки на великих відстанях, що змушує льотчиків використовувати складніші маневри або діяти на великих висотах, знижуючи їхню ефективність у безпосередній підтримці.

Можливо тому, враховуючи зміни в тактичному застосуванні штурмовиків, американці вирішили відмовитися від подальшої експлуатації А-10, роблячи акцент на інші засоби бойової авіації.

У будь-якому разі обидва літаки, попри універсальність у застосуванні, стикаються з викликами у вигляді зростаючих загроз з боку ППО і розвитку безпілотних систем.

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