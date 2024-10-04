ВМС США зробили остаточний вибір на користь винищувача F/A-XX шостого покоління

Американські військово-морські сили окреслили ключові вимоги до машини нового покоління. Серед них — збільшена дальність польоту для захисту авіаносців від засобів протикорабельної боротьби та інтеграція з БПЛА.

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ВМС США перебувають на завершальній стадії вибору постачальника для свого винищувача шостого покоління, відомого як F/A-XX. Служба планує, що літак надійде на озброєння у 2030-х роках. Іншими словами, ВМС мають намір представити свою нову платформу раніше, ніж ВПС, які призупинили свою програму винищувача NGAD для перегляду вимог. Про це 3 жовтня розповіли оглядачі The War Zone.

У матеріалі йдеться про те, що подібно до програми ВПС, ініціатива ВМС проходить у рамках програми Next Generation Air Dominance (NGAD). Однак, попри співпрацю між двома службами, проєкти можуть рухатися в різних напрямках, особливо в плані термінів і технічних характеристик.

За словами начальника військово-морських операцій, адмірала Лізи Франкетті, винищувач матиме передові сенсори, збільшену бойову міць та інтеграцію з безпілотниками, що стане критично важливим у можливих майбутніх військових діях у Тихоокеанському регіоні.

Технічні виклики та пріоритети

Основним завданням є забезпечення достатньої дальності польоту для захисту авіаносців від засобів протикорабельної боротьби, що вимагає значного збільшення радіусу дії винищувача без дозаправлення. Також ВМС прагнуть до того, щоб винищувачі F/A-XX діяли в парі з безпілотниками з аналогічною витривалістю.

Попри фінансові труднощі, пов'язані з реалізацією програми, Франкетті підкреслює, що ВМС планують укласти контракт найближчими роками.

Паралельно американські ВПС переглядають вартість своєї програми NGAD, оскільки її реалізація може обійтися втричі дорожче, ніж F-35 — до 300 мільйонів доларів за одиницю. Автори публікації зазначили, що військово-морські сили, можливо, зіткнуться з аналогічними викликами, особливо якщо доведеться змінити характеристики для економії коштів.

Ключові вимоги до характеристик майбутнього винищувача F/A-XX:

потужні сенсори для раннього виявлення цілей;

збільшена дальність польоту для операцій на віддалених театрах військових дій;

інтеграція з безпілотними системами для спільних місій;

збільшена бойова міць для переваги в повітряних боях.

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Заміна F-22 та F/A-18 на паузі. Що пішло не так з розробкою винищувачів майбутнього NGAD

Раніше Фокус переклав статтю Ставроса Атламазоглу про програму NGAD для Повітряних сил США, метою якої є створення стелс-винищувача шостого покоління, покликаного замінити F-22 Raptor.