ВМС США сделали окончательный выбор в пользу истребителя F/A-XX шестого поколения

Американские Военно-морские силы обозначили ключевые требования к машине нового поколения. В их числе — увеличенная дальность полета для защиты авианосцев от средств противокорабельной борьбы и интеграция с БПЛА.

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ВМС США находятся на завершающей стадии выбора поставщика для своего истребителя шестого поколения, известного как F/A-XX. Служба планирует, что самолет поступит на вооружение в 2030-х годах. Иными словами ВМС намерены представить свою новую платформу раньше, чем ВВС, которые приостановили свою программу истребителя NGAD для пересмотра требований. Об этом 3 октября рассказали обозреватели The War Zone.

В материале говорится, что подобно программе ВВС, инициатива ВМС проходит в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD). Однако, несмотря на сотрудничество между двумя службами, проекты могут двигаться в разных направлениях, особенно в плане сроков и технических характеристик.

По словам начальника Военно-морских операций, адмирала Лизы Франкетти, истребитель будет обладать передовыми сенсорами, увеличенной боевой мощью и интеграцией с беспилотниками, что станет критически важным в возможных будущих военных действий в Тихоокеанском регионе.

Технические вызовы и приоритеты

Основной задачей является обеспечение достаточной дальности полета для защиты авианосцев от средств противокорабельной борьбы, что требует значительного увеличения радиуса действия истребителя без дозаправки. Также ВМС стремятся к тому, чтобы истребители F/A-XX действовали в паре с беспилотниками с аналогичной выносливостью.

Несмотря на финансовые трудности, связанные с реализацией программы, Франкетти подчеркивает, что ВМС планируют заключить контракт в ближайшие годы.

Параллельно американские ВВС пересматривают стоимость своей программы NGAD, так как ее реализация может обойтись в три раза дороже, чем F-35 — до 300 миллионов долларов за единицу. Авторы публикации отметили, что Военно-морские силы, возможно, столкнутся с аналогичными вызовами, особенно если придется изменить характеристики для экономии средств.

Ключевые требования к характеристикам будущего истребителя F/A-XX:

мощные сенсоры для раннего обнаружения целей;

увеличенная дальность полета для операций на удаленных театрах военных действий;

интеграция с беспилотными системами для совместных миссий;

увеличенная боевая мощь для превосходства в воздушных боях.

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