В РФ хотят модернизировать штурмовик Су-25, в то время как США списывают свои А-10

Специалисты отмечают, что с развитием средств ПВО и беспилотных систем, фронтовые самолеты сталкиваются с новыми угрозами. В таких условиях, например, американцы делают акцент на многоцелевые истребители F-35.

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Боевая авиация знает два ключевых самолета для задач ближней авиационной поддержки, которые выделяются своей устойчивостью к повреждениям и способностью эффективно атаковать наземные цели. Это американские A-10 Thunderbolt II и Су-25, который создавались еще в СССР. И если ВВС США уже отказываются от своих A-10, то россияне намерены развивать свою машину до стандарта М3. Об этом говорится в материале Bulgarian Military.

A-10 Thunderbolt II: грозный "Бородавочник"

Штурмовик A-10 Thunderbolt был создан специально для борьбы с танками и бронированной техникой противника во время Холодной войны. Его отличительной чертой является 30-мм пушка GAU-8/A, способная пробивать тяжелую бронетехнику.

Самолет был разработан с акцентом на высокую выживаемость: он может продолжать полет даже при значительных повреждениях благодаря своей прочной конструкции, защищенной кабине и дублированным системам управления.

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F-35 против A-10: какой самолет оказался эффективнее в непосредственной поддержке с воздуха

В то же время A-10 отличается медленной скоростью и возможностью длительного зависания над полем боя на низкой высоте, что позволяет ему оказывать постоянную огневую поддержку. Этот самолет особенно прославился в операции "Буря в пустыне" в 1991 году, когда уничтожил значительное количество иракских танков.

Однако, как отметили авторы публикации, в условиях современных конфликтах, где противовоздушная оборона (ПВО) становится все более совершенной, полеты на малых высотах становятся опасными, что вызывает сомнения в эффективности использования A-10 против современных систем, таких как С-300 и С-400.

Американские штурмовики A-10 Thunderbolt II Фото: U.S. Army

Су-25: маневренность и выносливость

Самолет Су-25, с другой стороны, был разработан для непосредственной поддержки советских войск. Он получил широкую известность во время афганской войны и последующих конфликтов, включая операции в Чечне.

Этот самолет известен своей маневренностью и способностью работать в тяжелых погодных условиях и на сложных местностях. Его простота и надежность делают его идеальным для использования в условиях с ограниченной инфраструктурой.

Хотя его 30-мм пушка уступает по мощности установке на A-10, Су-25 компенсирует это широким выбором вооружений, включая ракеты "воздух-земля", неуправляемые бомбы и управляемые боеприпасы, что делает его универсальной платформой для ближней авиационной поддержки. Су-25 может выполнять разнообразные задачи, включая атаки на бронетехнику и поддержку наземных войск в условиях минимальной подготовки.

Российские штурмовики Су-25 Фото: Flickr

Модернизация и будущие вызовы

В то время как США постепенно выводят A-10 из эксплуатации, заменяя его более современными многоцелевыми самолетами, такими как F-35, Россия активно модернизирует Су-25 до уровня М3. Модернизированный Су-25М3 получит новые системы авионики, улучшенную навигацию и боевую электронику, а также современные системы вооружения. Это продлевает срок службы самолета и делает его более актуальным в современных боевых условиях.

Многоцелевой истребитель F-35 Фото: Defence Express

Между тем эксперты подчеркивают, что с развитием ПВО и появлением беспилотников, самолеты, подобные A-10 и Су-25, сталкиваются с новыми вызовами. Современные системы противовоздушной обороны могут поражать самолеты на больших расстояниях, что заставляет летчиков использовать более сложные маневры или действовать на больших высотах, снижая их эффективность в непосредственной поддержке.

Возможно поэтому, учитывая изменения в тактическом применении штурмовиков американцы решили отказаться от дальнейшей эксплуатации А-10, делая акцент на другие средства боевой авиации.

В любом случае оба самолета, несмотря на универсальность в применении, сталкиваются с вызовами в виде растущих угроз со стороны ПВО и развития беспилотных систем.

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