Старі Су-25 України перетворили на носії високоточної зброї — і втрат стало менше (відео)

У листопаді минулого року влада Франції пообіцяла поставити Україні до кінця 2024-го до 600 високоточних боєприпасів Hammer. Під час кількох пусків Су-25 відстрілювали "ІЧ-пастки", щоб уникнути атак ворожих ракет, що йдуть на тепло.

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Влада України вперше опублікувала офіційне відео, на якому демонструються винищувачі Су-25 (у класифікації НАТО: Frogtoot, "жаб'ячі лапки"), доповнені французькими високоточними ракетами Hammer. У компіляції показані пуски з різних кутів. Про це пише The War Zone.

Авіабомби Hammer

В опублікованому ролику підкреслюється важливість такої зброї для Повітряних сил, нові ракети дають можливість атакувати ворожі цілі, розташовані далеко за лінією фронту. На кадрах Су-25 299-ї бригади тактичної авіації атакують за допомогою французьких ракет Armement Air-Sol Modulaire (модульної зброї повітря-земля AASM).

Авіабомби Hammer

Літаки пофарбовані в синьо-жовте забарвлення, що дає змогу уникнути "вогню по своїх", під час кількох пусків використовуються "ІЧ-пастки" — проти ворожих ракет, що йдуть на тепло.

В України небагато Су-25, але наявні дозвукові винищувачі все ще протистоять російській агресії, зазначає Forbes. ЗСУ зараз втрачають менше винищувачів у повітрі, ніж на початку року. Повітряні сили вступили у війну з 42 Су-25, отримали від Македонії та Болгарії ще 18 і втратили близько 20. Таким чином, залишився максимум 41.

Минулого року було 3-4 втрати. У 2024 році, ймовірно, переглянули тактики, які використовували Су-25, і бомбардуванню з відстані — ракетами Hammer та іншими — віддали перевагу перед ближнім боєм.

Авіабомби Hammer, скидання з Су-25

Перебуваючи в повітрі, пілоти Су ніколи не бувають у цілковитій безпеці, але тепер вони більш захищені, ніж колись, а інтеграція з французькими авіабомбами робить Су-25-е високоточною зброєю.

Надалі варто очікувати більшого попиту на подібні бомби, до того ж в Україні розробили власну версію корегованих авіабомб, які тестувалися на Су-24 у вересні.

Високоточні боєприпаси Hammer

Високоточні боєприпаси Hammer

За словами журналістів, Hammer — це перше з відомого високоточного озброєння, яке з'явилося на українських Су-25. Про те, що їх встановили на ці винищувачі, стало відомо в червні 2024 року.

Авіабомби Hammer

Те, що їх застосовують у бойових зіткненнях, не дивно, адже раніше Франція зобов'язалася постачати Києву до 50 високоточних бомб, що коригуються, щомісяця. У листопаді минулого року влада Франції пообіцяла Україні до 600 боєприпасів до кінця 2024 року. Hammer віддають зі старих запасів, планується також швидко виробити нові.

Інфографіка надає схематичний огляд різних способів застосування Hammer

Дальність удару цих ракет за оптимальних умов пуску — близько 64 км. Але умови в Україні рідко бувають оптимальними.

Авіабомби Hammer

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"Виробництво бомб AASM слід значно прискорити, щоб оновити запаси новим озброєнням. Міністерство збройних сил зараз планує випустити 1200 цих ракет до 2025-го", — йшлося в заяві оборонної комісії Французької національної асамблеї.

Ці керовані бомби також використовуються на українських МіГ-29.

Ракети Zuni — ще одні боєприпаси під час підготовки до інтеграції на Су-25

Ще їх можна встановити на Су-27 Flanker.

На кадрах, імовірно, українські МіГ-29 відстрілюють французькі КАБ AASM-250 Hammer

Нагадаємо, що 3 січня аналітики помітили БРМ Scorpion FV101 на озброєнні ЗСУ.

Також повідомлялося, що Україна готується бити по Москві власними ракетами, які вважаються найдешевшим боєприпасом у світі.