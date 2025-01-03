Самый дешевый боеприпас в мире: Украина готовится бить по Москве собственными ракетами, — СМИ

По подсчетам экспертов, некоторые модификации крылатой ракеты "Трембита" будут стоить около 10 000 долларов, что позволит Украине поставить на вооружение тысячи таких ракет.

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Украина спешит обеспечить себя собственными инструментами ведения войны, а одним из наиболее перспективных — является ракета "Трембита", которая способна будет долетать до Москвы и одновременно быть самым дешевым боеприпасом глубокого удара в мире. Об этом пишет The Telegraph.

Журналисты отметили, что при стоимости около 10 тысяч долларов за единицу, "Трембита" способна нести 18 килограммов взрывчатки на расстояние до 144 км. Длиной около двух метров и весом 90 килограммов, "Трембита" запускается с рампы. Она имеет простой импульсный реактивный двигатель, трубчатый фюзеляж и квадратное крыло.

В то же время разработчик этой ракеты сейчас работает над ее более мощной версией, способной преодолеть 650 километров и гарантированно добраться до Москвы.

Эта версия, которая должна быть готова примерно через год, несомненно будет стоить более 10 000 долларов, но все равно будет потенциально самым дешевым боеприпасом глубокого удара в мире, отмечается в материале.

Для сравнения авторы материала привели ракету ATACMS, которая летит максимум на 300 км, но стоит более 1 миллиона долларов.

"Новая украинская крылатая ракета "Трембита" может стать самым большим символом ее стремления к автономности огневой мощи. Ожидая того дня, когда у нее закончатся американские боеприпасы, Украина готовится создавать "Трембиту" и другие боеприпасы большой дальности глубокого поражения. Их много", — говорится в статье.

Журналисты также отметили, что Украина может поставить на вооружение тысячи "Трембит" даже без внешней бюджетной помощи.

Напомним, в августе 2023 года телеканал France 24 сообщил, что украинская крылатая ракета "Трембита" уже готова бросить вызов российской обороне.

24 августа 2024 Владимир Зеленский заявил, что ВСУ впервые применили новый украинский дрон-ракету "Паляница".