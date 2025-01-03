Найдешевший боєприпас у світі: Україна готується бити по Москві власними ракетами, — ЗМІ

За підрахунками експертів, деякі модифікації крилатої ракети "Трембіта" коштуватимуть близько 10 000 доларів, що дозволить Україні поставити на озброєння тисячі таких ракет.

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Україна поспішає забезпечити себе власними інструментами ведення війни, а одним з найбільш перспективних — є ракета "Трембіта", що здатна буде долітати до Москви та водночас бути найдешевшим боєприпасом глибокого удару у світі. Про це пише The Telegraph.

Журналісти зазначили, що при вартості близько 10 тисяч доларів за одиницю, "Трембіта" здатна нести 18 кілограмів вибухівки на відстань до 144 км. Завдовжки близько двох метрів і вагою 90 кілограмів, "Трембіта" запускається з рампи. Вона має простий імпульсний реактивний двигун, трубчастий фюзеляж і квадратне крило.

Водночас розробник цієї ракети наразі працює над її потужнішою версією, здатною подолати 650 кілометрів і гарантовано дістатися Москви.

Ця версія, яка має бути готова приблизно через рік, безсумнівно коштуватиме понад 10 000 доларів, але все одно буде потенційно найдешевшим боєприпасом глибокого удару у світі, зазначається у матеріалі.

Для порівняння автори матеріалу навели ракету ATACMS, яка летить максимум на 300 км, але коштує понад 1 мільйон доларів.

"Нова українська крилата ракета "Трембіта" може стати найбільшим символом її прагнення до автономності вогневої потужності. Очікуючи того дня, коли в неї закінчаться американські боєприпаси, Україна готується створювати "Трембіту" та інші боєприпаси великої дальності глибокого ураження. Їх багато", — йдеться у статті.

Журналісти також наголосили, що Україна може поставити на озброєння тисячі "Трембіт" навіть без зовнішньої бюджетної допомоги.

Нагадаємо, у серпні 2023 року телеканал France 24 повідомив, що українська крилата ракета "Трембіта" вже готова кинути виклик російській обороні.

24 серпня 2024 Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ вперше застосували новий український дрон-ракету "Паляниця".