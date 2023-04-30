Зможе здолати 140 км: українські конструктори розробляють крилату ракету "Трембіта" (відео)

За планами залповий запуск від 20 таких ракет дозволить долати ППО ворога та вражати цілі на достатньо великій відстані.

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Українські волонтери-конструктори розробляють народну крилату ракету "Трембіта" з дальністю ураження 140 км. Планують, що дешеві "трембіти" будуть виманювати на себе вартістні ракети з ЗРК ворога. Про це повідомляють розробники ракети — інженери волонтерського конструкторського бюро PARS за участю волонтерів ГО "Відсіч".

Очікується, що залповий запуск від 20 таких ракет дозволить долати ППО ворога та уражати цілі на достатній відстані.

Двигун ракети не має жодної рухомої деталі і працює на бензині, а пуск здійснюватимуть із представляти.

"Наша проста ракета я е'— незрівнянно дешевша, ніж постріли зенітних ракетних комплексів ворога", – розповідають розробники.

Виробництво окремих деталей та вузлів "Трембіти" волонтери хочуть розгорнути по всій Україні в умовах гаражних майстерень.

"Росіяни нізащо не зможуть знищити ні своїми іржавими С-300, ні високоточними "Калібрами" такий всеохоплюючий НародОборонПром", — кажуть розробники.

Крилата народна ракета "Трембіта": характеристики

Ракета призначається для ураження пріоритетних цілей, зокрема, засобів ППО, складів з боєприпасами чи місць зосередження особового складу ворога. Для цього наявна термобарична або комбінована уламково-фугасна бойова частина вагою 20 кг. Запуск можна здійснювати за допомогою пневмокатапульти або твердопаливного прискорювача.

Розробники відзначають, що "Трембіта" має достатню ефективну площу розсіювання та помітний тепловий слід, що дозволить радарам ворога розпізнали її як пріоритетну ціль та витрачати для її збиття дорогі зенітні ракети, що виснажуватиме можливості засобів ППО.

Характеристики крилатої ракети "Трембіта":

споряджена вага: 100 кг;

вага бойової частини: 20 кг;

швидкість: понад 400 км/год;

максимальна висота польоту: 2000м;

дальність ураження: понад 140 км;

мінімальна висота польоту: 30 м;

об'єм двигуна: 30 л.

Нагадаємо, що українці навчилися збирати дрони-камікадзе Cobra всього за 3 години. Спочатку багато фахівців не розуміли ідею створення БПЛА з клепаної сталі, але в результаті вона себе виправдала.

Підприємство MRIA DRON із Івано-Франківської області збирає для українських військових унікальні повітряні дрони. Українські дрони мають важливу перевагу перед закордонними цивільними моделями, оскільки ворог не зможе відстежити їхнє переміщення чи місцеперебування операторів.