Без клею та пилу: українці навчилися робити дрони-камікадзе Cobra всього за 3 години

За 8 місяців українські розробники придумали технологію, яка значно спростила та здешевила виробництво безпілотників. На думку Віталія Бризгалова, це може дати Україні перевагу, необхідну для перемоги у війні.

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Команда з Кривого Рогу налагодила виробництво українських ударних дронів Cobra таким чином, що виготовлення одного апарату займає лише 3 години. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів керівник проекту Віталій Бризгалов.

Особливістю дрону Cobra став металевий корпус, виготовлений із клепанної сталі за тією ж технологією, що й літаки. За словами Віталія Бризгалова, близько 8 місяців тому, коли команда тільки розпочала розробку, то консультувалася з багатьма спеціалістами та операторами БПЛА, і вони не могли зрозуміти цю ідею, оскільки для виробництва дронів зазвичай використовують легші матеріали: дерево, пінопласт чи композити. А полягає вона у вищій швидкості та дешевизні виробництва.

Близько 6 місяців інженери проектували модель безпілотника, тестували окремі елементи, кілька разів кидали та знову поверталися до проекту. Тепер у них є робоча технологія, яка дозволяє створити металевий дрон всього за 3 години. При цьому за кілька днів конструкцію безпілотника можна повністю змінити, надавши йому інших розмірів, форми або схеми, наприклад, зібрати восьмикрилий аналог російського "Ланцета" або крило, що літає, як Shahed.

Складання дрону Cobra Фото: Facebook

"Це унікальний за конструкцією дрон, втілений моєю неймовірною командою. Мобілізація вплинула на швидкість втілення. Але ми дотискаємо", — поділився Віталій Бризгалов. — "Дрон, що збирається за 3 години. Без клею, смоли, застигання годинами та годин доведення до робочого стану поверхонь. Без пилу, скла, скловолокна і карбону. Вирізав, зігнув, склепав. Вирізав, штампонув — готово. 3 години на збір від розмотування рулону до готового літачка".

Інженер додав, що виготовлення двигуна, пропелера та збирання електроніки для Cobra займає близько 2 годин. Багато компонентів робляться в Україні, що знижує вартість та логістичні ризики. Підприємство вже користуються вітчизняними двигунами, інжекторами та сервоприводами, а незабаром планують отримати також датчики, контролери, обладнання для зв'язку та навігації.

Деталі двигуна дрону Cobra Фото: Facebook

"Це все дуже складні та дорогі речі, які коштували б мільйони, а оскільки таких ресурсів немає, то ми робимо їх як інженери-волонтери", — наголосив розробник. — "Ще півроку тому я знав, як розвивається РЕБ і РЕР. Я знаю багатьох розробників і спілкуюся з більшістю команд якісь роблять. Це дає уявлення про направлення роботи задовго до того, як робота має бути виконана. Не потрібно бути експертом, щоб розуміти можливості сучасних радарів, і не потрібно довго шукати підтверджень, що війни мають виграватися технологічною та економічною перевагою".

Як писали раніше, український дрон-камікадзе Cobra вже пройшов низку випробувань на полігоні. За словами Віталія Бризгалова, собівартість безпілотника становить близько 2000 доларів, при цьому він може доставити 15 кг вибухівки на відстань до 300 км, розвиваючи швидкість до 150 км/год.

Нещодавно Віталій Бризгалов повідомив, що дрони-камікадзе Cobra полетять до Москви 9 травня. Його команда вирішила взяти участь у конкурсі з метою отримати 20 млн. грн. або хоча б відволікти російську систему ППО. Для цього модель вирішили модифікувати додавши інжекторний двигун для збільшення дальності польоту.