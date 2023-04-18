Без клея и пыли: украинцы научились делать дроны-камикадзе Cobra всего за 3 часа

За 8 месяцев украинские разработчики придумали технологию, которая значительно упростила и удешевила производство беспилотников. По мнению Виталия Брызгалова, это может дать Украине преимущество, необходимое для победы в войне.

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Команда из Кривого Рога наладила производство украинских ударных дронов Cobra таким образом, что изготовление одного аппарата занимает всего 3 часа. Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель проекта Виталий Брызгалов.

Особенностью дрона Cobra стал металлический корпус, сделанный из клепанной стали по той же технологии, что и самолеты. По словам Виталия Брызгалова, около 8 месяцев назад, когда команда только приступила к разработке, то консультировалась со многими специалистами и операторами БПЛА, и они не могли понять эту идею, поскольку для производства дронов обычно используют более легкие материалы: дерево, пенопласт или композиты. А заключается она в более высокой скорости и дешевизне производства.

Около 6 месяцев инженеры проектировали модель беспилотника, тестировали отдельные элементы, несколько раз бросали и снова возвращались к проекту. Теперь же у них есть рабочая технология, которая позволяет создать металлический дрон всего за 3 часа. При этом за несколько дней конструкцию беспилотника можно полностью изменить, придав ему другие размеры, форму или схему, к примеру, собрать восьмикрылый аналог российского "Ланцета" или летающее крыло, как Shahed.

Сборка дрона Cobra Фото: Facebook

"Это уникальный по конструкции дрон, воплощенный моей невероятной командой. Мобилизация оказала существенное влияние на скорость воплощения. Но мы дожимаем", — поделился Виталий Брызгалов. — "Дрон собирающийся за 3 часа. Без клея, смолы, застывания часами и часами доведения до рабочего состояния поверхностей. Без пыли, стекла, стекловолокна и карбона. Вырезал, согнул, склепал. Вырезал, штампонул — готово. 3 часа на сбор от разматывания рулона до готового самолетика".

Инженер добавил, что изготовление двигателя, пропеллера и сборка электроники для Cobra занимает около 2 часов. Многие компоненты делаются в Украине, что снижает стоимость и логистические риски. Предприятие уже пользуются отечественными двигателями, инжекторами и сервоприводы, а вскоре планируют получить также датчики, контроллеры, оборудование для связи и навигации.

Детали двигателя дрона Cobra Фото: Facebook

"Это все очень сложные и дорогие вещи, которые стоили бы миллионы, а поскольку таковых ресурсов нет, то мы делаем их как инженеры-волонтеры", — подчеркнул разработчик. — "Еще полгода назад я знал как развивается РЭБ и РЭР. Я знаю многих разработчиков и общаюсь с большинством команд какие-то делают. Это дает представление о направлении работы задолго до того, как работа должна быть выполнена. Не нужно быть экспертом, чтобы понимать возможности современных радаров, и не нужно долго искать подтверждений, что войны должны выигрываться технологическим и экономическим преимуществом".

Как писали ранее, украинский дрон-камикадзе Cobra уже прошел ряд испытаний на полигоне. По словам Виталия Брызгалова, себестоимость беспилотника составляет около $2000, при этом он может доставить 15 кг взрывчатки на расстояние до 300 км, развивая скорость до 150 км/ч.

Недавно Виталий Брызгалов сообщил, что дроны-камикадзе Cobra полетят в Москву 9 мая. Его команда решила принять участие в конкурсе с целью получить 20 млн грн или хотя бы отвлечь российскую систему ПВО. Для этого модель решили модифицировать, добавив инжекторный двигатель для увеличения дальности полета.