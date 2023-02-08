Украинский дрон-камикадзе за $2000 проходит испытания: чем он пригодится ВСУ (видео)

Беспилотник способен доставить 15 кг взрывчатки, преодолев расстояние до 300 км. Он напоминает иранские БПЛА Shahed, но гораздо дешевле и проще в производстве.

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Инженеры из Кривого Рога начали испытывать отечественный дрон-камикадзе "Кобра" для проведения испытаний. Об этом разработчики сообщили телеканалу Freedom.

Команда под руководством криворожского бизнесмена Виталия Брызгалова проводит испытания прототипа "Кобры" на полигоне. Инженеры проверяют, сможет ли беспилотник выполнять задачи, необходимые украинским военным в ходе боевых действий. По словам Виталия Брызгалова, скоро начнется новый этап "войны дронов", и ВСУ должны быть к нему готовы.

"Дрон-камикадзе мы назвали "Кобра", потому что он "кусается", и его задача — уничтожать", — поделился инженер.

Разработчики собрали БПЛА самолетного типа, оснастив его трехметровыми крыльями и мощным двигателем собственного производства. Они объединили две поршневые группы, двойной коленвал, заключили все это в корпус и получили силовую установку стоимостью около 150 евро, тогда как зарубежные аналоги продаются примерно за $2000.

Готовый аппарат может нести полезную нагрузку весом 15 кг на расстояние до 300 км, разгоняясь до 150 км/ч. С его помощью ВСУ будут отправлять российской армии взрывные "подарки" и уничтожать цели.

Как подчеркнул Виталий Брызгалов, "Кобра" очень напоминает иранские дроны линейки Shahed, только намного дешевле — себестоимость составляет около $2000. Еще одним преимуществом является более высокая скорость производства, которой достигли благодаря использованию "классической технологии", уже давно применяемой для строительства самолетов.

"Стальные поверхности, которые скреплены заклепками. По этой технологии можно изготавливать тысячи самолетов в месяц или 2000 дронов, а то и больше", — заявил разработчик.

Он добавил, что изготовление дронов из карбона требует дорогих матриц и продвигается очень медленно, поскольку клей застывает около суток. А вот из листовой стали, алюминия и других традиционных материалов можно собирать по 10 самолетов в сутки и обходится это будет в 5 раз дешевле.

В ходе разработки украинским специалистам пришлось решить множество проблем, одна из них — выбор пропеллеров. Как оказалось, их производство по всему миру значительно сократилось, поэтому массовые закупки невозможны. Тогда команда решила самостоятельно изготавливать деревянные пропеллеры из бука.

Ранее Виталий Брызгалов рассказал, что детали для дрона "Кобра" изготавливают из холоднокатаной стали с антикоррозионным покрытием с помощью ЧПУ-станка. Военные консультировали инженеров во время проектирования, сообщая свои пожелания.

Накануне писали, как в Черкассах собирают дроны-камикадзе для ВСУ стоимостью всего $500. Инженеры заказали детали за рубежом, а часть сами напечатали на 3D-принтере. Дешевые коптеры смогут нести до 2 кг взрывчатки и уничтожать оккупантов на передовой.