Народный дрон "Кобра": как с нуля производят украинские аналоги Shahed (видео)

Вскоре беспилотник с мощным двигателем, скоростью 150 км/ч, и 10 кг нагрузки пройдет испытания совместно с военными и сможет уничтожать россиян.

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Народные умельцы из Кривого Рога разработали украинский разведывательный дрон под названием "Кобра". Они показали процесс производства и раскрыли интересные детали проекта журналистам "5 канала".

Команда под руководством бизнесмена Виталия Брызгалова поставила перед собой цель: собрать своими руками дрон самолетного типа весом около 40 кг, способный нести до 12 кг полезной нагрузки. Они разработали летательный аппарат длиной 3 м и размахом крыльев 2,6 м, оснастили его топливным баком на 10 литров и двигателем мощностью 12 лошадиных сил.

"За счет сверхмощного большого двигателя может очень быстро доставлять "подарки" в нужное место. Скорость 150 км/ч, 3 часа полетного времени, нам разрешают охватить очень большую территорию", — отметил Виталий Брызгалов.

По подсчетам создателей, себестоимость "Кобры" составит около $2000, что дешевле зарубежных или украинских аналогов. Для удешевления производства решили использовать металл, а не композитные материалы. Детали дрона вырезают из холоднокатаной стали с антикоррозионным покрытием с помощью лазерного станка с числовым программным управлением (ЧПУ). За этим процессом следит волонтер по имени Юрий, который раньше работал с лазерным оборудованием.

Команда сообщила, что первый прототип практически готов, его планируют испытать через три недели вместе с украинскими военнослужащими, которые консультировали разработчиков еще на этапе проектирования. Разработчики хотят, чтобы их беспилотник "Кобра" помогал ВСУ уничтожать российских оккупантов.

"Главная идея – это уменьшить количество людей, которые рискуют своей жизнью. То есть заменить их работами, дронами", — объяснил Виталий Брызгалов. — "Это может быть как просто мишень для учений наших ребят, это может быть мишень, которая просто будет вызывать на себя огонь и тратить ресурсы противника".

Ранее Виталий Брызгалов расскрыл характеристики беспилотника из Кривого Рога. По его словам, команда разрабатывает дрон-камикадзе, аналогичный иранским Shahed, который сможет доставлять до 10 кг взрывчатки на расстояние до 300 км, чтобы уничтожать российскую технику и склады с боеприпасами. Она планирует выпускать по 100 аппаратов в месяц.

В январе "Укрборонопром" отчитался об успешном испытании отечественного дрона с дальностью полета до 1000 км. Концерн раскрыл, что аппарат может нести полезную нагрузку весом до 75 км, но остальные характеристики хранят в секрете.