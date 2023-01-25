Народний дрон "Кобра": як з нуля виробляють українські аналоги Shahed (відео)

Незабаром безпілотник із потужним двигуном, швидкістю 150 км/год, та 10 кг навантаження пройде випробування спільно з військовими та зможе знищувати росіян.

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Народні умільці із Кривого Рогу розробили український розвідувальний дрон під назвою "Кобра". Вони показали процес виробництва та розкрили цікаві деталі проекту журналістам "5 каналу".

Команда під керівництвом бізнесмена Віталія Бризгалова поставила собі за мету: зібрати своїми руками дрон літакового типу вагою близько 40 кг, здатний нести до 12 кг корисного навантаження. Вони розробили літальний апарат завдовжки 3 м та розмахом крил 2,6 м, оснастили його паливним баком на 10 літрів та двигуном потужністю 12 кінських сил.

"За рахунок надпотужного великого двигуна може дуже швидко доставляти "подарунки" в потрібне місце. Швидкість 150 км/год, 3 години польотного часу нам дозволяють охопити дуже велику територію", — зазначив Віталій Бризгалов.

За підрахунками творців, собівартість "Кобри" складе близько $2000, що дешевше за закордонні або українські аналоги. Для здешевлення виробництва вирішили використати метал, а не композитні матеріали. Деталі дрона вирізають із холоднокатаної сталі з антикорозійним покриттям за допомогою лазерного верстата з числовим програмним керуванням (ЧПК). За цим процесом слідкує волонтер, на ім'я Юрій, який раніше працював із лазерним обладнанням.

Команда повідомила, що перший прототип практично готовий, його планують випробувати за три тижні разом з українськими військовослужбовцями, які консультували розробників ще на етапі проєктування. Розробники хочуть, щоб їхній безпілотник "Кобра" допомагав ЗСУ знищувати російських окупантів.

"Головна ідея — це зменшити кількість людей, які ризикують своїм життям. Тобто замінити їх роботами, дронами", — пояснив Віталій Бризгалов. — "Це можливо як просто мішень для навчань наших хлопців, це можливо мішень, яка просто буде викликати на себе вогонь і витрачати ресурси супротивника".

Раніше Віталій Бризгалов розкрив характеристики безпілотника з Кривого Рогу. За його словами, команда розробляє дрон-камікадзе, аналогічний іранським Shahed, який зможе доставляти до 10 кг вибухівки на відстань до 300 км, щоб знищувати російську техніку та склади з боєприпасами. Вона планує випускати по 100 апаратів на місяць.

У січні "Укрборонопром" прозвітував про успішне випробування вітчизняного дрона з дальністю польоту до 1000 км. Концерн розкрив, що апарат може мати корисне навантаження вагою до 75 км, але інші характеристики зберігають у секреті.