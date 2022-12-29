Дешевий та смертоносний. У Кривому Розі винайшли аналог дронів-камікадзе Shahed (відео)

Українські безпілотники коштують у 10 разів менше за іранські, але теж далеко літають і можуть нести 10 кг вибухівки.

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Бізнесмен із Кривого Рогу Віталій Бризгалов розробив для української армії дрон-камікадзе, який має скласти конкуренцію іранським Shahed-136 та Shahed-131. Він розповів подробиці в інтерв'ю сайту "Перший Криворізький".

Віталій Бризгалов заснував у Кривому Розі компанію CoolOn для виробництва цивільних безпілотників та вантажних електромобілів, а з початком вторгнення РФ перевів її на "військові рейки". Разом із командою з 10 осіб він почав працювати над створенням дрона бригадного рівня і через пів року сконструював літальний апарат довжиною понад 3 м та вагою 40 кг.

Дальність польоту становить близько 300 км, тому військові можуть запускати БПЛА з глибокого тилу, не ризикуючи життям. Варто зазначити, що іранські Shahed-136 літають далі — від 600 до 1000 км за різними оцінками.

За словами Віталія Бризгалова, виробництво дрона-камікадзе коштує приблизно $2000. Собівартість апарату в 10 разів нижча, ніж у Shahed-136, водночас українська модель оснащена боєголовкою з 10 кг вибухівки, яка здатна не менш ефективно знищувати склади та бронетехніку. Зовні машина схожа на російський розвідувальний дрон "Орлан-10", тому росіяни можуть прийняти його за свій і не збивати.

"10 наших дронів на один їхній "Шахід". Оскільки камікадзе — це одноразовий дрон, він має бути дешевим і складатися з доступних деталей", — зазначив Віталій Бризгалов.

За наявності всіх деталей для комплектування підприємство робить один БПЛА за 3-4 год, після запуску серійного виробництва розробники планують постачати ЗСУ по 100 апаратів на місяць. По суті, Віталій Бризгалов та його підлеглі збирають цивільний дрон, а військові можуть наповнити його вибухівкою або підвісити бомби до крил.

"Вже зараз є кілька попередніх домовленостей з поставкою для військових, попит дуже великий. Наш дрон прямо зараз відчувається на полігонах, ми отримуємо побажання та доопрацьовуємо його", — додав Віталій Бризгалов.

Усі ключові компоненти команда виготовляє самостійно, зокрема бензиновий двигун та матрицю, а деталі для крил нарізають за допомогою лазера. Але електроніку доводиться закуповувати за кордоном і чекати на доставку 6-9 місяців. Віталій Бризгалов намагається разом з іншими компаніями налагодити виробництво систем автопілотів в Україні, аби прискорити процес виробництва.

Ще одна проблема — дефіцит кадрів, адже половину команди мобілізували. За словами Віталія Бризгалова, йому потрібні інженери, які вміють працювати із 3D-моделюванням, а також тестувальники. Виробництва заважають також відключення світла, адже для запуску обладнання потрібні дуже потужні та дорогі генератори.

Навесні компанія CoolOn Віталія Бризгалова створила першу українську електровантажівку для ЗСУ. Баггі CoolOn CTRLz призначений для швидких поїздок бездоріжжям на лінії фронту.