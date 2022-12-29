Дешевый и смертоносный. В Кривом Роге изобрели аналог дронов-камикадзе Shahed (видео)

Украинские беспилотники стоят в 10 раз меньше иранских, но тоже далеко летают и могут нести 10 кг взрывчатки.

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Бизнесмен из Кривого Рога Виталий Брызгалов разработал для украинской армии дрон-камикадзе, который должен составить конкуренцию иранским Shahed-136 и Shahed-131. Он рассказал подробности в интервью сайту "Первый Криворожский".

Виталий Брызгалов основал в Кривом Роге компанию CoolOn для производства гражданских беспилотников и грузовых электромобилей, а с началом вторжения РФ перевел ее на "военные рельсы". Вместе с командой из 10 человек он начал работать над созданием дрона бригадного уровня и спустя полгода сконструировал летательный аппарат длиной более 3 м и весом 40 кг.

Дальность полета составляет около 300 км поэтому военные могут запускать БПЛА из глубокого тыла, не рискуя жизнями. Cтоит отметить, что иранские Shahed-136 летают дальше — от 600 до 1000 км по разным оценкам.

По словам Виталия Брызгалова, производство дрона-камикадзе обходится примерно в $2000. Себестоимость аппарата в 10 раз ниже, чем у Shahed-136, при этом украинская модель оснащена боеголовкой с 10 кг взрывчатки, которая способна не менее эффективно уничтожать склады и бронетехнику. Внешне машина похожа на российский разведывательный дрон "Орлан-10", поэтому россияне вполне могут принять его за свой и не сбивать.

"10 наших дронов на один их "Шахед". Поскольку камикадзе — это одноразовый дрон, он должен быть дешевым и состоять из доступных деталей", — отметил Виталий Брызгалов.

При наличии всех комплектующих, предприятие делает один БПЛА за 3-4 ч, после запуска серийного производства разработчики планируют поставлять ВСУ по 100 аппаратов в месяц. По сути Виталий Брызгалов и его подчиненные собирают гражданский дрон, а военные могут наполнить его взрывчаткой или подвесить бомбы к крыльям.

"Уже сейчас есть несколько предварительных договоренностей с поставкой для военных, спрос очень большой. Наш дрон прямо сейчас испытывается на полигонах, мы получаем пожелания и дорабатываем его", — добавил Виталий Брызгалов.

Все ключевые компоненты команда изготавливает самостоятельно, в том числе бензиновый двигатель и матрицу, а детали для крыльев нарезают при помощи лазера. Но вот электронику приходится закупать за рубежом и ждать доставку 6-9 месяцев. Виталий Брызгалов пытается вместе с другими компаниями наладить производство систем автопилотов в Украине, чтобы ускорить процесс производства.

Еще одна проблема — дефицит кадров, ведь половину команды мобилизовали. По словам Виталия Брызгалова, ему нужны инженеры, умеющие работать с 3D-моделированием, а также тестировщики. Производству мешают также отключения света, ведь для запуска оборудования требуются очень мощные и дорогие генераторы.

Весной компания CoolOn Виталия Брызгалова создала первый украинский электрогрузовик для ВСУ. Багги CoolOn CTRLz предназначен для быстрых поездок по бездорожью на линии фронта.