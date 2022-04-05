Украинский производитель электрокаров создал недорогой внедорожник для армии (видео)

Себестоимость одного багги CoolOn CTRLz – всего 50 тыс. гривен. Прототип авто тестируют.

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Компания CoolOn, создающая первый украинский электрогрузовик, решила приостановить его разработку и помочь ВСУ. Специально для армии создали легкий багги CoolOn CTRLz. Об этом рассказал в Facebook руководитель компании Виталий Брызгалов.

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В CoolOn узнали о потребностях военных и решили построить легкий автомобиль повышенной проходимости. Он предназначен для быстрых "путешествий" на линию фронта, на нем также могут монтировать противотанковые комплексы.

[ + – ] Подвеска автомобиля усилена для бездорожья

Первый экземпляр багги CoolOn CTRLz уже готов и проходит испытания. Ради помощи защитникам Украины компании даже пришлось на время отступить от своих принципов, ведь автомобиль оснащен бензиновым двигателем. В прототипе установлено только одно кресло, но в ВСУ будут поставлять двухместные машины.

[ + – ] Прототип багги проходит испытания

CoolOn CTRLz получился простым в конструкции и недорогим – себестоимость багги составляет 50 тыс. гривен. У автомобиля прочный стальной каркас и усиленная подвеска для бездорожья.Сейчас объявлен сбор средств на выпуск двух таких машин.

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Это не первый подобный автомобиль для армии. Выпуск схожих багги уже наладили волонтеры из Черновцов.

Также Фокус сообщал, что в Великобритании специально для Украины начали выпуск бронированных карет скорой помощи.