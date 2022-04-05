Украинский производитель электрокаров создал недорогой внедорожник для армии (видео)
Себестоимость одного багги CoolOn CTRLz – всего 50 тыс. гривен. Прототип авто тестируют.
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Компания CoolOn, создающая первый украинский электрогрузовик, решила приостановить его разработку и помочь ВСУ. Специально для армии создали легкий багги CoolOn CTRLz. Об этом рассказал в Facebook руководитель компании Виталий Брызгалов.
В CoolOn узнали о потребностях военных и решили построить легкий автомобиль повышенной проходимости. Он предназначен для быстрых "путешествий" на линию фронта, на нем также могут монтировать противотанковые комплексы.
Первый экземпляр багги CoolOn CTRLz уже готов и проходит испытания. Ради помощи защитникам Украины компании даже пришлось на время отступить от своих принципов, ведь автомобиль оснащен бензиновым двигателем. В прототипе установлено только одно кресло, но в ВСУ будут поставлять двухместные машины.
CoolOn CTRLz получился простым в конструкции и недорогим – себестоимость багги составляет 50 тыс. гривен. У автомобиля прочный стальной каркас и усиленная подвеска для бездорожья.Сейчас объявлен сбор средств на выпуск двух таких машин.Важно
Это не первый подобный автомобиль для армии. Выпуск схожих багги уже наладили волонтеры из Черновцов.
Также Фокус сообщал, что в Великобритании специально для Украины начали выпуск бронированных карет скорой помощи.