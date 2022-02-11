Украинский электромобиль за $16 тысяч выехал на зимние тесты (видео)
Электрокар CoolOn способен проехать 200-300 км без подзарядки, а его грузоподъемность – 1,5 тонны.
Криворожская компания CoolOn Motors продолжает тестировать первый украинский грузовой электромобиль. Прототип CoolOn испытывают и в зимних условиях. Видео с электрокаром появилось на Youtube-канале Arina Marino.
По словам разработчиков, тесты в разных условиях позволяют усовершенствовать технологии электрокара. Также сообщается, что конструкцию CoolOn изменят, чтобы она соответствовала требованиям безопасности.
Напомним, украинский электромобиль CoolOn планируют продавать по цене от 16 тыс. долларов. У грузовой модели модульная конструкция, что позволяет легко монтировать различные типы кузовов и силовых установок.
CoolOn будет доступен в версиях мощностью 54 и 81 л. с. и оснащен литий-железофосфатными батареями, а запас хода составит 200 и 300 км, соответственно. Грузоподъемность электрокара – 1,5 тонны.Важно
Размеры украинского электрокара CoolOn:
- Длина – 5000 мм
- Ширина – 1700 мм
- Высота – 2100 мм
Ранее создатели сообщали, что собираются начать выпуск CoolOn уже в 2022 году и на первом этапе будут собирать по 2000 авто ежегодно. В перспективе объемы производства могут увеличить до 20 тыс. авто в год.
Основными покупателями электрокара называют службы доставки и сервиса. Кроме того, украинский электромобиль уже заинтересовал американцев.
Также Фокус сообщал, что в Украине наладили выпуск электрических ЗАЗ Таврия и Славута. Они стоят 5-7 тыс. долларов.