Украинский электромобиль за $16 тысяч выехал на зимние тесты (видео)

Электрокар CoolOn способен проехать 200-300 км без подзарядки, а его грузоподъемность – 1,5 тонны.

Криворожская компания CoolOn Motors продолжает тестировать первый украинский грузовой электромобиль. Прототип CoolOn испытывают и в зимних условиях. Видео с электрокаром появилось на Youtube-канале Arina Marino.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам разработчиков, тесты в разных условиях позволяют усовершенствовать технологии электрокара. Также сообщается, что конструкцию CoolOn изменят, чтобы она соответствовала требованиям безопасности.

[ + – ] CoolOn имеет модульную конструкцию и доступен в разных версиях Фото: autocentre.ua

Напомним, украинский электромобиль CoolOn планируют продавать по цене от 16 тыс. долларов. У грузовой модели модульная конструкция, что позволяет легко монтировать различные типы кузовов и силовых установок.

CoolOn будет доступен в версиях мощностью 54 и 81 л. с. и оснащен литий-железофосфатными батареями, а запас хода составит 200 и 300 км, соответственно. Грузоподъемность электрокара – 1,5 тонны.

Важно

В Украине существенно выросли продажи электрокаров: ТОП-5 самых популярных моделей

Размеры украинского электрокара CoolOn:

Длина – 5000 мм

Ширина – 1700 мм

Высота – 2100 мм

Ранее создатели сообщали, что собираются начать выпуск CoolOn уже в 2022 году и на первом этапе будут собирать по 2000 авто ежегодно. В перспективе объемы производства могут увеличить до 20 тыс. авто в год.

Основными покупателями электрокара называют службы доставки и сервиса. Кроме того, украинский электромобиль уже заинтересовал американцев.

Также Фокус сообщал, что в Украине наладили выпуск электрических ЗАЗ Таврия и Славута. Они стоят 5-7 тыс. долларов.