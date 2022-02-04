В Украине поступили в производство электромобили ЗАЗ: они стоят от $5000 (видео)
Электрические Таврия и Славута предложены в трех версиях. Запас хода составляет от 100 до 230 км.
В Украине поступили в продажу электромобили ЗАЗ. Однако выпускает их не Запорожский автозавод, а небольшое предприятие Kozak EV. Причем, в электрокары переделывают старые ЗАЗ Таврия и ЗАЗ Славута. Обзор авто сделали на Youtube-канале предприятия.
Для доработки подходит любой ЗАЗ Таврия или Славута. Следует отметить, что в Kozak EV только превращают авто в электрокары, но машину-донор очевидно придется искать своими силами. Их оснащают электромотором, батареей, зарядным устройством и электрическим обогревателем, интегрированным в печку Таврии/Славуты. За доплату доступна цифровая панель приборов.Важно
Электрокары ЗАЗ предложат в трех модификациях:
- С батареей емкостью 12 кВт∙ч: запас хода – 100-130 км, стоимость переделки – $3700
- С батареей емкостью 16 кВт∙ч: запас хода – 140-160 км, стоимость переделки – $4400
- С батареей емкостью 24 кВт∙ч: запас хода – 230 км, стоимость переделки – $5500
Цена не включает стоимость донора, но если добавить затраты на его покупку, то выйдет, что электромобиль ЗАЗ стоит примерно 5-7 тыс. долларов.
Ранее Фокус рассказывал про уникальный электромобиль Запорожец. Он стартует до 100 км/ч за 3,7 с.