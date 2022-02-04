В Україні надійшли у виробництво електромобілі ЗАЗ: вони коштують від $5000 (відео)
Електричні "Таврія" та "Славута" запропоновані в трьох версіях. Запас ходу становить від 100 до 230 км.
В Україні надійшли в продаж електромобілі ЗАЗ. Проте випускає їх не Запорізький автозавод, а невелике підприємство Kozak EV. Причому в електрокари переробляють старі ЗАЗ "Таврія" та ЗАЗ "Славута". Огляд авто зробили на YouTube-каналі підприємства.
Для доопрацювання підходить будь-який ЗАЗ "Таврія" чи "Славута". Слід зазначити, що в Kozak EV тільки перетворюють авто на електрокари, але машину-донор очевидно доведеться шукати самотужки. Їх оснащують електромотором, батареєю, зарядним пристроєм і електричним обігрівачем, інтегрованим у грубку "Таврії"/"Славути". За доплату є цифрова панель приладів.Важливо
Електрокари ЗАЗ запропонують у трьох модифікаціях:
- З батареєю ємністю 12 кВт∙год: запас ходу – 100-130 км, вартість переробки – $3700
- З батареєю ємністю 16 кВт∙год: запас ходу – 140-160 км, вартість переробки – $4400
- З батареєю ємністю 24 кВт∙год: запас ходу – 230 км, вартість переробки – $5500
Ціна не включає вартість донора, але якщо додати витрати на його покупку, то вийде, що електромобіль ЗАЗ коштує приблизно 5-7 тисяч доларів.
Раніше Фокус розповідав про унікальний електромобіль Запорожець. Він стартує до 100 км/год за 3,7 с.