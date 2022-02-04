В Україні надійшли у виробництво електромобілі ЗАЗ: вони коштують від $5000 (відео)

Електричні "Таврія" та "Славута" запропоновані в трьох версіях. Запас ходу становить від 100 до 230 км.

В Україні надійшли в продаж електромобілі ЗАЗ. Проте випускає їх не Запорізький автозавод, а невелике підприємство Kozak EV. Причому в електрокари переробляють старі ЗАЗ "Таврія" та ЗАЗ "Славута". Огляд авто зробили на YouTube-каналі підприємства.

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[ + – ] Запас ходу складає 100-230 км, залежно від версії Фото: скриншот/youtube

Для доопрацювання підходить будь-який ЗАЗ "Таврія" чи "Славута". Слід зазначити, що в Kozak EV тільки перетворюють авто на електрокари, але машину-донор очевидно доведеться шукати самотужки. Їх оснащують електромотором, батареєю, зарядним пристроєм і електричним обігрівачем, інтегрованим у грубку "Таврії"/"Славути". За доплату є цифрова панель приладів.

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Електрокари ЗАЗ запропонують у трьох модифікаціях:

З батареєю ємністю 12 кВт∙год: запас ходу – 100-130 км, вартість переробки – $3700

З батареєю ємністю 16 кВт∙год: запас ходу – 140-160 км, вартість переробки – $4400

З батареєю ємністю 24 кВт∙год: запас ходу – 230 км, вартість переробки – $5500

[ + – ] Старі ЗАЗ перетворює на електрокари підприємство Kozak EV

Ціна не включає вартість донора, але якщо додати витрати на його покупку, то вийде, що електромобіль ЗАЗ коштує приблизно 5-7 тисяч доларів.

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