До сотні за 3,77 с: українці перетворили Запорожець на швидкісний електроспорткар (відео)
Електрокар ЗАЗ-966 оснащений 408-сильним двигуном і важить усього 750 кг. Його розгін вражає.
Українські майстри збудували надшвидкісний Запорожець. У нього електричний мотор та дивовижна динаміка на рівні недешевих спорткарів. Про незвичайне авто розповіли на Youtube-каналі Seva TV.
Електромобіль Запорожець створили в Ковелі. За основу взяли старий ЗАЗ-966 1971 року. Позаду замість рідного 1,2-літрового бензинового двигуна встановлено компактний італійський електромотор Ansaldo масою всього 82 кг.
Після доопрацювання та покращення охолодження потужність збільшилася до 408 к. с. (300 кВт). До того ж, Запорожець полегшили, прибравши все зайве із салону, і він важить лише 750 кг. Легкий електрокар розганяється до 100 км/год лише за 3,77 с – саме таким був найкращий результат, зафіксований під час тестових заїздів.
Акумуляторна батарея невелика – на 16 кВт∙год. Її запозичили в гібрида Chevrolet Volt. Також виникла система гальмівної рекуперації.
На цьому нестандартний тюнінг ЗАЗ-966 не скінчився. Автомобіль планують взути у спортивні шини та встановити розширювачі колісних арок.Важливо
Раніше Фокус розповідав про незвичайний будинок на колесах на базі ЗАЗ-968М. Його власник планує вирушити на Запорожці в подорож.
Також ми писали про позашляховик ЗАЗ, на створення якого витратили лише 1000 доларів.