До сотні за 3,77 с: українці перетворили Запорожець на швидкісний електроспорткар (відео)

Електрокар ЗАЗ-966 оснащений 408-сильним двигуном і важить усього 750 кг. Його розгін вражає.

Українські майстри збудували надшвидкісний Запорожець. У нього електричний мотор та дивовижна динаміка на рівні недешевих спорткарів. Про незвичайне авто розповіли на Youtube-каналі Seva TV.

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Електромобіль Запорожець створили в Ковелі. За основу взяли старий ЗАЗ-966 1971 року. Позаду замість рідного 1,2-літрового бензинового двигуна встановлено компактний італійський електромотор Ansaldo масою всього 82 кг.

[ + – ] Потужність двигуна довели до 408 к. с. Фото: скриншот/youtube

Після доопрацювання та покращення охолодження потужність збільшилася до 408 к. с. (300 кВт). До того ж, Запорожець полегшили, прибравши все зайве із салону, і він важить лише 750 кг. Легкий електрокар розганяється до 100 км/год лише за 3,77 с – саме таким був найкращий результат, зафіксований під час тестових заїздів.

Акумуляторна батарея невелика – на 16 кВт∙год. Її запозичили в гібрида Chevrolet Volt. Також виникла система гальмівної рекуперації.

[ + – ] Тюнінг Запорожця продовжать – йому готують нові шини

На цьому нестандартний тюнінг ЗАЗ-966 не скінчився. Автомобіль планують взути у спортивні шини та встановити розширювачі колісних арок.

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Раніше Фокус розповідав про незвичайний будинок на колесах на базі ЗАЗ-968М. Його власник планує вирушити на Запорожці в подорож.

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