Капсула часу: стару 14-річну Honda виставили на продаж за ціною нового Гелендвагена (відео)

Останнім часом старі Honda S2000 почали зростати в ціні. Родстер зацікавив колекціонерів.

В американському Сент-Луїсі виставили продаж Honda S2000 2008 року. За недорогий родстер просять цілих 149 995 доларів — як за Mercedes-Benz G-Class у багатій комплектації. Оголошення розміщено на сайті автосалону RP Exotics.

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[ + – ] Родстер оснащений високооборотним 2,0-літровим мотором Фото: RP Exotics

Слід зазначити, що нова Honda S2000 у 2008 році коштувала лише 34 300 доларів. Тобто за 14 років автомобіль подорожчав майже в 4,5 раза. Адже S2000 не можна назвати рідкісним і ексклюзивним — усього випустили 110 673 авто.

[ + – ] За 14 років родстер подорожчав у 4,5 раза Фото: RP Exotics

Справа в тому, що перед нами справжня капсула часу. Більшість свого життя автомобіль простояв у гаражі, його пробіг – усього 822 милі (1323 км). Він чудово зберігся та має вигляд нового. У нього рідні шини й ідеальне лакофарбове покриття без пошкоджень.

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Родстер Honda S2000 у наші дні вже стає культовим, і екземпляри в хорошому стані зростають у ціні. По суті, це остання задньопривідна спортивна Honda.

[ + – ] Відео Honda S2000 2008: Автомобіль добре зберігся, а його пробіг – усього 1323 км.

Родзинка автомобіля – високооборотний 2,0-літровий двигун потужністю 241 к. с. при 8300 об/хв. З 6-ступінчастою механічною КПП легкий автомобіль розганяється до 100 км/год за 6 с і розвиває 240 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda знімає з виробництва іншу культову модель суперкар NSX. Під кінець випустять її прощальну серію.