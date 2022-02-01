Капсула часу: стару 14-річну Honda виставили на продаж за ціною нового Гелендвагена (відео)
Останнім часом старі Honda S2000 почали зростати в ціні. Родстер зацікавив колекціонерів.
В американському Сент-Луїсі виставили продаж Honda S2000 2008 року. За недорогий родстер просять цілих 149 995 доларів — як за Mercedes-Benz G-Class у багатій комплектації. Оголошення розміщено на сайті автосалону RP Exotics.
Слід зазначити, що нова Honda S2000 у 2008 році коштувала лише 34 300 доларів. Тобто за 14 років автомобіль подорожчав майже в 4,5 раза. Адже S2000 не можна назвати рідкісним і ексклюзивним — усього випустили 110 673 авто.
Справа в тому, що перед нами справжня капсула часу. Більшість свого життя автомобіль простояв у гаражі, його пробіг – усього 822 милі (1323 км). Він чудово зберігся та має вигляд нового. У нього рідні шини й ідеальне лакофарбове покриття без пошкоджень.Важливо
Родстер Honda S2000 у наші дні вже стає культовим, і екземпляри в хорошому стані зростають у ціні. По суті, це остання задньопривідна спортивна Honda.
Родзинка автомобіля – високооборотний 2,0-літровий двигун потужністю 241 к. с. при 8300 об/хв. З 6-ступінчастою механічною КПП легкий автомобіль розганяється до 100 км/год за 6 с і розвиває 240 км/год.
Раніше Фокус повідомляв, що Honda знімає з виробництва іншу культову модель суперкар NSX. Під кінець випустять її прощальну серію.