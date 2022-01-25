Honda знімає з виробництва культову модель: випустять прощальну серію авто

Honda NSX стала жертвою низького попиту. Суперкар не зміг повторити успіх попередника.

Honda припинить виробництво суперкара NSX другого покоління. Фінальна версія моделі вже готується до випуску на підприємстві в американському Мерісвіллі, а її наступник поки що не планується. Про це повідомляє офіційний сайт Honda Motor.

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[ + – ] Виробництво фінальної версії Type S почалося в США Фото: Honda

Суперкар Honda NSX (у США модель продається як Acura) другої генерації випускається з 2016 року. Гібридний суперкар не виправдав очікувань, і попит на нього дуже низький. Навіть зйомки у фільмі "Залізна людина" не додали автомобілю популярності.

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Станом на осінь 2021 року було випущено та реалізовано лише 3150 Acura/Honda NSX. Навіть для недешевої моделі це не найкращий показник, тим більше що перша NSX була набагато успішнішою – понад 18 тис. проданих авто.

[ + – ] Суперкар не зміг повторити успіх попередника Фото: Honda

Серед причин провалу називають надто високу ціну в порівнянні з попередником ($169 500), а також зміна концепції авто. Справа в тому, що культова Honda NSX 1991 була легкою спортивною моделлю з упором на керованість, а її наступник поважшав на пів тонни через складну гібридну установку та повний привід.

Прощальну Honda/Acura NSX Type S випустять тиражем із 350 авто: 300 з них продадуть у Північній Америці, 30 – у Японії та 20 – у решті світу.

[ + – ] У Acura NSX Type S змінено передню частину [ + – ] Потужність гібридної установки зросла до 600 л. с. [ + – ] Усього випустять 350 авто прощальної серії [ + – ] Суперкар став відомий завдяки фільму "Залізна людина"

Від стандартної Honda NSX варіант Type S впізнається за зміненою передньою частиною. Йому вдосконалили гібридну установку, що збільшило потужність із 573 до 600 к. с. Крім того, доопрацьовано 9-ступінчасту КПП з двома зчепленнями та систему повного приводу.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda відроджує популярну молодіжну модель. Вона надійде в продаж із літа.