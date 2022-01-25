Honda снимает с производства культовую модель: выпустят прощальную серию авто

Honda NSX стала жертвой низкого спроса. Суперкар не смог повторить успех предшественника.

Honda прекратит производство суперкара NSX второго поколения. Финальная версия модели уже готовится к выпуску на предприятии в американском Мэрисвилле, а ее преемник пока не планируется. Об этом сообщает официальный сайт Honda Motor.

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[ + – ] Производство финальной версии Type S началось в США Фото: Honda

Суперкар Honda NSX (в США модель продается как Acura) второй генерации выпускается с 2016 года. Гибридный суперкар не оправдал ожиданий и спрос на него очень низкий. Даже съемки в фильме "Железный человек" не добавили автомобилю популярности.

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По состоянию на осень 2021 года было выпущено и реализовано лишь 3150 Acura/Honda NSX. Даже для недешевой модели это не самый лучший показатель, тем более, что первая NSX была гораздо успешнее – свыше 18 тыс. проданных авто.

[ + – ] Суперкар не смог повторить успех предшественника Фото: Honda

Среди причин провала называют слишком высокую цену по сравнению с предшественником ($169 500), а также изменение концепции авто. Дело в том, что культовая Honda NSX 1991 года была легкой спортивной моделью с упором на управляемость, а ее преемник потяжелел на полтонны из-за сложной гибридной установки и полного привода.

Прощальную Honda/Acura NSX Type S выпустят тиражом из 350 авто: 300 из них продадут в Северной Америке, 30 – в Японии и 20 – в остальном мире.

[ + – ] У Acura NSX Type S изменена передня часть [ + – ] Мощность гибридной установки выросла до 600 л. с. [ + – ] Всего выпустят 350 авто прощальной серии [ + – ] Суперкар стал известен благодаря фильму "Железный человек"

От стандартной Honda NSX вариант Type S узнается по измененной передней части. Ему усовершенствовали гибридную установку, что увеличило мощность с 573 до 600 л. с. Кроме того, доработаны 9-ступенчатая КПП с двумя сцеплениями и система полного привода.

Ранее Фокус сообщал, что Honda возрождает популярную молодежную модель. Она поступит в продажу с лета.