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Honda снимает с производства культовую модель: выпустят прощальную серию авто

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Acura NSX Type S, Acura NSX, Honda NSX, новая Honda NSX, новая Acura NSX, Acura NSX 2022
Фото: Honda | Спрос на Honda/Acura NSX не оправдал ожиданий

Honda NSX стала жертвой низкого спроса. Суперкар не смог повторить успех предшественника.

Honda прекратит производство суперкара NSX второго поколения. Финальная версия модели уже готовится к выпуску на предприятии в американском Мэрисвилле, а ее преемник пока не планируется. Об этом сообщает официальный сайт Honda Motor.

Acura NSX Type S, Acura NSX, Honda NSX, новая Honda NSX, новая Acura NSX, Acura NSX 2022
Производство финальной версии Type S началось в США
Фото: Honda

Суперкар Honda NSX (в США модель продается как Acura) второй генерации выпускается с 2016 года. Гибридный суперкар не оправдал ожиданий и спрос на него очень низкий. Даже съемки в фильме "Железный человек" не добавили автомобилю популярности.

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По состоянию на осень 2021 года было выпущено и реализовано лишь 3150 Acura/Honda NSX. Даже для недешевой модели это не самый лучший показатель, тем более, что первая NSX была гораздо успешнее – свыше 18 тыс. проданных авто.

Acura NSX Type S, Acura NSX, Honda NSX, новая Honda NSX, новая Acura NSX, Acura NSX 2022
Суперкар не смог повторить успех предшественника
Фото: Honda

Среди причин провала называют слишком высокую цену по сравнению с предшественником ($169 500), а также изменение концепции авто. Дело в том, что культовая Honda NSX 1991 года была легкой спортивной моделью с упором на управляемость, а ее преемник потяжелел на полтонны из-за сложной гибридной установки и полного привода.

Прощальную Honda/Acura NSX Type S выпустят тиражом из 350 авто: 300 из них продадут в Северной Америке, 30 – в Японии и 20 – в остальном мире.

Acura NSX Type S, Acura NSX, Honda NSX, новая Honda NSX, новая Acura NSX, Acura NSX 2022
У Acura NSX Type S изменена передня часть
Acura NSX Type S, Acura NSX, Honda NSX, новая Honda NSX, новая Acura NSX, Acura NSX 2022
Мощность гибридной установки выросла до 600 л. с.
Acura NSX Type S, Acura NSX, Honda NSX, новая Honda NSX, новая Acura NSX, Acura NSX 2022
Всего выпустят 350 авто прощальной серии
Acura NSX Type S, Acura NSX, Honda NSX, новая Honda NSX, новая Acura NSX, Acura NSX 2022
Суперкар стал известен благодаря фильму "Железный человек"
Acura NSX Type S, Acura NSX, Honda NSX, новая Honda NSX, новая Acura NSX, Acura NSX 2022
Acura NSX Type S, Acura NSX, Honda NSX, новая Honda NSX, новая Acura NSX, Acura NSX 2022
Acura NSX Type S, Acura NSX, Honda NSX, новая Honda NSX, новая Acura NSX, Acura NSX 2022
Acura NSX Type S, Acura NSX, Honda NSX, новая Honda NSX, новая Acura NSX, Acura NSX 2022

От стандартной Honda NSX вариант Type S узнается по измененной передней части. Ему усовершенствовали гибридную установку, что увеличило мощность с 573 до 600 л. с. Кроме того, доработаны 9-ступенчатая КПП с двумя сцеплениями и система полного привода.

Ранее Фокус сообщал, что Honda возрождает популярную молодежную модель. Она поступит в продажу с лета.