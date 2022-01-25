Серийный электрокар Tesla Cybertruck показали на фото и видео: что изменилось в пикапе

Электрокар Tesla Cybertruck уже готов к серийному производству, но выпускать его начнут в 2023 году.

Опубликованы новые фото серийного электрокара Tesla Cybertruck. Пикап рассекретили во время закрытой презентации для избранных. Видео выставили на Youtube-канале Cybertruck Owners Club.

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Напомним, ранее старт производства электромобиля перенесли на 2023 год. Тем не менее, снимки дают понять, что окончательный дизайн Tesla Cybertruck уже утвержден.

[ + – ] Производство пикапа стартует в 2023 году Фото: скриншот/youtube

Подлинность снимков подтверждают шпионские фото и видео Tesla Cybertruck во время заводских испытаний – ранее электрокар засняли на тестовом полигоне в Калифорнии.

Серийный пикап Tesla можно отличить от концепт-кара по зеркалам заднего вида и огромному стеклоочистителю. Также у автомобиля отсутствуют дверные ручки.

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Кроме того, несколько изменен дизайн передней части. По фото видно, что она открывается, а это значит, что спереди предусмотрен багажник, как у всех Tesla и многих других электромобилей.

[ + – ] Tesla Cybertruck продемонстрировали на закрытой презентации

Напомним, новый Tesla Cybertruck стоит от 39 990 до 69 990 долларов. Модель предложат в трех версиях, причем топовый пикап с четырьмя электромоторами сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,9 с и проезжать 800 км без подзарядки. Электрокар получит пневмоподвеску и управляемые задние колеса.

Ранее Фокус сообщал, что конкурента Tesla Cybertruck представили в Chevrolet. Его также начнут выпускать в 2023 году.