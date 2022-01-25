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Серийный электрокар Tesla Cybertruck показали на фото и видео: что изменилось в пикапе

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Фото: скриншот/youtube | Серийный Tesla Cybertruck получил зеркала заднего вида и стеклоочиститель

Электрокар Tesla Cybertruck уже готов к серийному производству, но выпускать его начнут в 2023 году.

Опубликованы новые фото серийного электрокара Tesla Cybertruck. Пикап рассекретили во время закрытой презентации для избранных. Видео выставили на Youtube-канале Cybertruck Owners Club.

Напомним, ранее старт производства электромобиля перенесли на 2023 год. Тем не менее, снимки дают понять, что окончательный дизайн Tesla Cybertruck уже утвержден.

Пикап Tesla Cybertruck, Tesla Cybertruck, пикап Tesla, новый Tesla Cybertruck
Производство пикапа стартует в 2023 году
Фото: скриншот/youtube

Подлинность снимков подтверждают шпионские фото и видео Tesla Cybertruck во время заводских испытаний – ранее электрокар засняли на тестовом полигоне в Калифорнии.

Серийный пикап Tesla можно отличить от концепт-кара по зеркалам заднего вида и огромному стеклоочистителю. Также у автомобиля отсутствуют дверные ручки.

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Кроме того, несколько изменен дизайн передней части. По фото видно, что она открывается, а это значит, что спереди предусмотрен багажник, как у всех Tesla и многих других электромобилей.

Tesla Cybertruck продемонстрировали на закрытой презентации

Напомним, новый Tesla Cybertruck стоит от 39 990 до 69 990 долларов. Модель предложат в трех версиях, причем топовый пикап с четырьмя электромоторами сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,9 с и проезжать 800 км без подзарядки. Электрокар получит пневмоподвеску и управляемые задние колеса.

Ранее Фокус сообщал, что конкурента Tesla Cybertruck представили в Chevrolet. Его также начнут выпускать в 2023 году.