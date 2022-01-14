Tesla перенесла старт производства пикапа Cybertruck: названа новая дата

Производство Tesla Cybertruck постоянно откладывают. Связано это с желанием доработать конструкцию пикапа.

Запуск производства Tesla Cybertruck снова перенесли. Электрический пикап Tesla встанет на конвейер предприятия в Техасе в марте 2023 года. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники в компании.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Представители Tesla сообщили, что очередная задержка связана с доработкой конструкции Cybertruck и изменением ряда его характеристик и функций. Таким образом пикап Tesla хотят сделать более конкурентоспособным.

[ + – ] Серийная модель несколько отличается от концепт-кара Фото: carscoops.com

Также стало известно, что поначалу в первом квартале 2023 года выпустят лимитированную партию электрокаров, а уже затем перейдут к массовому производству.

Важно

Peugeot анонсировали новый электромобиль: у него доступная цена и 400 км запаса хода

Напомним, что дату начала сборки Tesla Cybertruck переносят уже не впервые. Изначально на презентации пикапа в 2019 году Илон Маск заявил, что его будут выпускать с 2021 года. Тем временем, у модели уже появились конкуренты от Ford, Rivian, Chevrolet и Hummer.

Серийный пикап Tesla Cybertruck сейчас проходит испытания. Автомобиль уже неоднократно фотографировали папарацци и на фото видны отличия от концепт-кара.

[ + – ] Среди доступных опций - квадроцикл Фото: Tesla

Напомним, что электромобиль Tesla Cybertruck стоит от 39 990 до 69 990 долларов. Огромный 5,8-метровый пикап отличается нестандартным рубленым дизайном, а его кузов и стекла бронированы.

Топовая версия пикапа оснащена четырьмя моторами и способна разгоняться до 100 км/ч за 2,9 с и проезжать 800 км без подзарядки. Она оснащена пневмоподвеской и управляемыми задними колесами, а среди доступных опций будет даже квадроцикл.

Ранее Фокус сообщал, что Tesla установила рекорд продаж авто в 2021 году. Компания реализовала почти миллион электрокаров.