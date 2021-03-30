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Пикап по цене особняка. Первый электрический Hummer продали за 2,5 млн долларов

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Hummer, GMC Hummer EV, электрический пикап GMC Hummer
Первый электрический Hummer продали за $2,5 млн на аукционе Barrett-Jackson. Фото: Barrett-Jackson

Машину продали на аукционе Barrett-Jackson покупателю, который пожелал остаться неизвестным.

Первый серийный экземпляр электрического пикапа возрожденного бренда Hummer ушел с молотка за 2,5 млн долларов США. Машина с номером 001 в VIN-коде была продана в минувшие выходные на американском аукционе Barrett-Jackson, который позиционирует себя, как самый большой автомобильный аукцион для коллекционеров.

Пикап в самой дорогой модификация GMC Hummer EV Edition One купил покупатель, пожелавший остаться неизвестным. Итоговая сумма в 22 раза превышает регулярную цену машины, составляющую 112,6 тыс. долларов.

Такой пикап укомплектован тремя электродвигателями (один спереди, два сзади) суммарной мощностью 1014 л.с. Крутящий момент на колесах — 15590 Нм. От 0 до 96 км/ч электропикап ускоряется за 3,0 секунды. Запас хода — 560 км. От скоростной зарядной станции батарея пикапа за 10 минут заряжается на 160 км пути.

Hummer, GMC Hummer EV
Возрожденный электропикап GMC Hummer

Одна из особенностей пикапа возрожденного бренда Hummer — режим движения Crab Mode (режим краба). Электрокар способен повернуть все четыре колеса в одном направлении, чтобы выбраться из песка, снега и других сложных участков. Для уменьшения радиуса разворота колеса пикапа могут поворачиваться в противоположные стороны. Также предусмотрен режим Extract Mode, в котором дорожный просвет увеличивается на 150 мм.

Интересно, что похожим образом, словно краб, может двигаться и недавно представленный французский легкий бронеавтомобиль Scarabee, изготовленный компанией Arguus.

Премьера GMC Hummer EV состоялась осенью 2020 года, а к концу года на заводе Detroit-Hamtramck в Мичигане началась серийная сборка. Помимо версии Edition One клиентам предложат Hummer EV3X с трехмоторной силовой установкой мощностью 811 л.с. (12880 Нм на колесах) и запасом хода 480 км. Покупателям такой пикап обойдется в 100 тысяч долларов. Также в семействе есть двухмоторный Hummer EV2X — 634 л.с. и 10033 Нм крутящего момента на колесах. Запас хода — 480 км. Ценник — 90 тыс. долларов.

Hummer, GMC Hummer EV
Возрожденный электропикап GMC Hummer

Базовый Hummer EV2 получил ту же двухмоторную силовую установку с отдачей 634 л.с. и 10033 Нм, но запас хода всего 400 км. Кроме того, зарядное устройство такого пикапа поддерживает напряжение до 400 В, тогда как у всех более дорогих версий зарядное устройство 800-вольтовое.

На 3 апреля анонсирована премьера еще одной версии Hummer EV — электрического внедорожника, отличающегося от базового пикапа только оформлением задней части кузова с третьим рядом сидений на месте грузовой платформы.

Ранее мы писали, что на том же аукционе Barrett-Jackson первый серийный экземпляр Ford Bronco ушел с молотка за $1 млн. Эта сумма почти в 38 раз превысила прайсовую цену Bronco.