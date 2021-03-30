Пикап по цене особняка. Первый электрический Hummer продали за 2,5 млн долларов

Машину продали на аукционе Barrett-Jackson покупателю, который пожелал остаться неизвестным.

Первый серийный экземпляр электрического пикапа возрожденного бренда Hummer ушел с молотка за 2,5 млн долларов США. Машина с номером 001 в VIN-коде была продана в минувшие выходные на американском аукционе Barrett-Jackson, который позиционирует себя, как самый большой автомобильный аукцион для коллекционеров.

Пикап в самой дорогой модификация GMC Hummer EV Edition One купил покупатель, пожелавший остаться неизвестным. Итоговая сумма в 22 раза превышает регулярную цену машины, составляющую 112,6 тыс. долларов.

Такой пикап укомплектован тремя электродвигателями (один спереди, два сзади) суммарной мощностью 1014 л.с. Крутящий момент на колесах — 15590 Нм. От 0 до 96 км/ч электропикап ускоряется за 3,0 секунды. Запас хода — 560 км. От скоростной зарядной станции батарея пикапа за 10 минут заряжается на 160 км пути.

[ + – ] Возрожденный электропикап GMC Hummer

Одна из особенностей пикапа возрожденного бренда Hummer — режим движения Crab Mode (режим краба). Электрокар способен повернуть все четыре колеса в одном направлении, чтобы выбраться из песка, снега и других сложных участков. Для уменьшения радиуса разворота колеса пикапа могут поворачиваться в противоположные стороны. Также предусмотрен режим Extract Mode, в котором дорожный просвет увеличивается на 150 мм.

Интересно, что похожим образом, словно краб, может двигаться и недавно представленный французский легкий бронеавтомобиль Scarabee, изготовленный компанией Arguus.

Премьера GMC Hummer EV состоялась осенью 2020 года, а к концу года на заводе Detroit-Hamtramck в Мичигане началась серийная сборка. Помимо версии Edition One клиентам предложат Hummer EV3X с трехмоторной силовой установкой мощностью 811 л.с. (12880 Нм на колесах) и запасом хода 480 км. Покупателям такой пикап обойдется в 100 тысяч долларов. Также в семействе есть двухмоторный Hummer EV2X — 634 л.с. и 10033 Нм крутящего момента на колесах. Запас хода — 480 км. Ценник — 90 тыс. долларов.

[ + – ] Возрожденный электропикап GMC Hummer

Базовый Hummer EV2 получил ту же двухмоторную силовую установку с отдачей 634 л.с. и 10033 Нм, но запас хода всего 400 км. Кроме того, зарядное устройство такого пикапа поддерживает напряжение до 400 В, тогда как у всех более дорогих версий зарядное устройство 800-вольтовое.

На 3 апреля анонсирована премьера еще одной версии Hummer EV — электрического внедорожника, отличающегося от базового пикапа только оформлением задней части кузова с третьим рядом сидений на месте грузовой платформы.

Ранее мы писали, что на том же аукционе Barrett-Jackson первый серийный экземпляр Ford Bronco ушел с молотка за $1 млн. Эта сумма почти в 38 раз превысила прайсовую цену Bronco.