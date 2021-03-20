Французский броневик Scarabee выглядит и передвигается как краб (фото, видео)

Для движения боком блокируются оси, а для снижения инфракрасного следа в условиях боя машина передвигается на электротяге.

Французская компания Arquus, ранее Renault Trucks Defense, опубликовала новые подробности о своем легком бронеавтомобиле Scarabee. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Arquus Scarabee предназначен для использования в качестве десантной разведывательной машины. Восьмитонный броневик с колесной формулой 4x4 оснащен полноуправляемым шасси. Система управления позволяет блокировать переднюю и заднюю оси, в результате Scarabee передвигается боком по полю боя как краб. Благодаря этому он может выбираться из самых труднодоступных мест и выдвигаться вперед к позиции наблюдения, не обнажая и не подставляя под огонь противника бока или корму, где броня самая тонкая.

[ + – ] Фото: Arquus

Scarabee пересекает канавы шириной до 90 см, преодолевает уклоны до 60% и водные препятствия глубиной почти 90 см. Радиус разворота броневика – всего 11 метров. Автомобиль можно загрузить в американский военно-транспортный самолет C-130J Super Hercules, транспортный самолет A-400M Atlas европейского концерна Airbus Military или более крупный военно-транспортный самолет.

Scarabee укомплектован гибридной силовой установкой, состоящей из мотора V6 мощностью 300 л.с. и 95-сильного электродвигателя. В электрическом режиме броневик становится незаметным для инфракрасных датчиков.

Компания Arquus продает Scarabee без вооружения на борту, но будущие покупатели смогут оснастить его оружием и датчиками, такими как Общая дистанционно управляемая оружейная станция (CROWS) армии США или смонтированными на мачте электрооптическими датчиками и радаром. Стоимость броневика не уточняется.