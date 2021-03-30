Пікап за ціною маєтка. Перший електричний Hummer продали за $2,5 млн

Машину продали на аукціоні Barrett-Jackson покупцеві, який захотів залишитися невідомим.

Перший серійний екземпляр електричного пікапа відродженого бренду Hummer пішов із молотка за 2,5 млн доларів США. Машина з номером 001 у VIN-коді була продана у минулі вихідні на американському аукціоні Barrett-Jackson, який позиціонує себе, як найбільший автомобільний аукціон для колекціонерів.

Пікап у найдорожчій модифікації GMC Hummer EV Edition One купив покупець, який захотів залишитися невідомим. Підсумкова сума в 22 рази перевищує регулярну ціну машини, яка складає 112,6 тис. доларів.

Такий пікап укомплектовано трьома електродвигунами (один спереду, два ззаду) сумарною потужністю 1 014 к. с. Крутний момент на колесах — 15 590 Нм. Від 0 до 96 км/год електропікап прискорюється за 3,0 секунди. Запас ходу — 560 км. Від швидкісної зарядної станції батарея пікапа за 10 хвилин заряджається на 160 км шляху.

[ + – ] Відроджений електропікап GMC Hummer

Одна з особливостей пікапу відродженого бренду Hummer — режим руху Crab Mode (режим краба). Електрокар здатний повернути всі чотири колеса в одному напрямку, щоб вибратися з піску, снігу та інших складних ділянок. Для зменшення радіусу розвороту колеса пікапа можуть повертатися в протилежні сторони. Також передбачено режим Extract Mode, в якому дорожній просвіт збільшується на 150 мм.

Цікаво, що схожим чином, немов краб, може рухатися і нещодавно представлений французький легкий бронеавтомобіль Scarabee, виготовлений компанією Arguus.

Прем'єра GMC Hummer EV відбулася восени 2020 року, а до кінця року на заводі Detroit-Hamtramck у Мічигані почалася серійна збірка. Крім версії Edition One клієнтам запропонують Hummer EV3X із тримоторною силовою установкою потужністю 811 к. с. (12 880 Нм на колесах) і запасом ходу 480 км. Покупцям такий пікап коштуватиме 100 тисяч доларів. Також у сімействі є двомоторний Hummer EV2X — 634 к. с. і 10 033 Нм крутного моменту на колесах. Запас ходу — 480 км. Цінник — 90 тис. доларів.

[ + – ] Відроджений електропікап GMC Hummer

Базовий Hummer EV2 отримав ту ж двомоторну силову установку з віддачею 634 к. с. і 10 033 Нм, але запас ходу всього 400 км. Крім того, зарядний пристрій такого пікапа підтримує напругу до 400 В, тоді як у всіх більш дорогих версій зарядний пристрій 800-вольтовий.

На 3 квітня анонсована прем'єра ще однієї версії Hummer EV — електричного позашляховика, що відрізняється від базового пікапа тільки оформленням задньої частини кузова з третім рядом сидінь на місці вантажної платформи.

Раніше ми писали, що на тому ж аукціоні Barrett-Jackson перший серійний екземпляр Ford Bronco пішов із молотка за $1 млн. Ця сума майже в 38 разів перевищила прайсову ціну Bronco.