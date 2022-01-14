Tesla перенесла старт виробництва пікапа Cybertruck: названо нову дату

Виробництво Tesla Cybertruck постійно відкладають. Пов'язано це з бажанням доопрацювати конструкцію пікапа.

Запуск виробництва Tesla Cybertruck перенесли. Електричний пікап Tesla стане на конвеєр підприємства в Техасі в березні 2023 року. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на свої джерела в компанії.

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Представники Tesla повідомили, що чергова затримка пов'язана з доопрацюванням конструкції Cybertruck і змінами низки його характеристик і функцій. Так, пікап Tesla хочуть зробити більш конкурентоспроможним.

[ + – ] Серійна модель дещо відрізняється від концепт-кара Фото: carscoops.com

Також стало відомо, що спочатку в першому кварталі 2023 випустять лімітовану партію електрокарів, а вже потім перейдуть до масового виробництва.

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Нагадаємо, що дату початку збирання Tesla Cybertruck переносять вже не вперше. Спочатку на презентації пікапа в 2019 році Ілон Маск заявив, що його випускатимуть з 2021 року. Тим часом у моделі вже з'явилися конкуренти від Ford, Rivian, Chevrolet і Hummer.

Серійний пікап Tesla Cybertruck зараз проходить випробування. Автомобіль вже неодноразово фотографували папараці та на фото видно відмінності від концепт-кара.

[ + – ] Серед доступних опцій – квадроцикл Фото: Tesla

Нагадаємо, електричний Tesla Cybertruck коштує від 39 990 до 69 990 доларів. Величезний 5,8-метровий пікап відрізняється нестандартним рубаним дизайном, а його кузов і скло броньовані.

Топова версія пікапа оснащена чотирма моторами та здатна розганятися до 100 км/год за 2,9 с і проїжджати 800 км без підзарядки. Вона оснащена пневмопідвіскою і керованими задніми колесами, а серед доступних опцій буде навіть квадроцикл.

Раніше Фокус повідомляв, що Tesla встановила рекорд продажу авто в 2021 році. Компанія реалізувала майже мільйон електрокарів.