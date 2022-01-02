Майже мільйон: Tesla поставила рекордну кількість електромобілів у 2021 році

Компанія виробила та доставила майже вдвічі більше автомобілів, ніж за рік до того. Через 10 років засновник бренду Ілон Маск хоче продавати по 20 мільйонів автомобілів щороку.

За 2021 рік компанія Tesla Ілона Маска по всьому світу доставила рекордні 936 172 електромобілі. Про це прес-служба повідомила на офіційному сайті УНН.

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Згідно з звітом компанії, всього за рік вона виробила 24,390 кросоверів Model S/X і доставила 24 964. Щодо дешевших моделей 3/Y, то їх зібрали 906 032 і відправили 911 208. Тільки за четвертий квартал Tesla сумарно виробила 305 840 і доставила 308 600 автомобілів, частку Model S/X припало 13 109 випущених і 11 750 доставлених машин, а у разі Model 3/Y 292 731 і 296 850 авто відповідно. Для порівняння, у 2020 році бренд випустив 509 737 і поставив 499 550 електрокарів.

"Наш підрахунок доставок слід розглядати як дещо консервативний, оскільки ми вважаємо автомобіль доставленим лише в тому випадку, якщо його передано клієнту і всі документи оформлені правильно. Остаточні цифри можуть відрізнятися на 0,5% і більше", — наголошується в заяві.

Як пише Forbes, зараз автомобільні заводи Tesla розташовані у Фремонті (США) та Шанхаї (Китай), проте найближчим часом нові підприємства планують відкрити у Німеччині та Техасі. Компанія не розбиває обсяги продажу по регіонах, але Китай відіграв вирішальну роль у збільшенні обсягів поставок, а також розширенні експортної бази в Європі та інших регіонах. Щоквартальний обсяг поставок порівняно з 2020 роком збільшився на 70%, чим перевершив очікування аналітиків. Річні показники Tesla зросли на 87%.

Хоча у 2021 році компанія ледве наблизилася до 1 мільйона доставлених автомобілів, гендиректор Ілон Маск прогнозує до кінця десятиліття збільшити продаж до 20 мільйонів на рік. Це буде безпрецедентно, оскільки найбільші світові автовиробники, включаючи Toyota та Volkswagen, продають у всьому світі лише близько 10 мільйонів одиниць на рік.

"Маск і компанія за останні шість місяців впоралися з проблемою нестачі мікросхем краще, ніж будь-який автовиробник у світі, тому Tesla займає чітку позицію у 2022 році з перевагою на рік уперед. Головною опорою Tesla залишається Китай, на який, за нашими оцінками, у 2022 році році буде припадати 40% постачання виробника електромобілів", — заявив аналітик Ден Айвз у своєму прогнозі, в якому підвищив цільову вартість акцій Tesla до $1800.

Раніше Bloomberg повідомив, що Tesla масово відкликає електромобілі в США через дефект — проводи для камери заднього виду ушкоджуються при закритті багажника. За інформацією джерела, компанії довелося повернути близько 475 000 автомобілів, що майже дорівнює її глобальним поставкам за 2020 рік. Зокрема компанія відкликала всі автомобілі Model 3, випущені з 2017 по 2020 рік.

Писали також, що зламаний електромобіль Tesla Model S підірвали на камери. Дізнавшись про вартість ремонту, власник вирішив позбавитися машини вельми видовищним способом.