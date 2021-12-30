Tesla масово відкликає електромобілі в США через дефект, — Bloomberg

За інформацією журналістів, компанія вже відкликала майже пів мільйона автомобілів, що еквівалентно її глобальним постачанням минулого року.

Компанія Tesla планує відкликати сотні тисяч автомобілів через технічні дефекти, які можуть призвести до аварій. Tesla Inc. уже відкликала близько 475 000 автомобілів у Сполучених Штатах, що майже еквівалентно її глобальним постачанням минулого року, пише Bloomberg.

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Так, компанія збирається відкликати всі автомобілі Model 3, вироблені в період з 2017 по 2020 рік — це 356 309 автомобілів. Як повідомили в Національній адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA), джгут проводів для камери заднього виду може бути пошкоджений під час відкриття та закриття багажника, а неробоча камера обмежує огляд водія, що збільшує ризик аварії.

Tesla також відкликає 119 009 автомобілів Model S, зібраних з 2014 року, через несправну клямку переднього багажника, яка може призвести до мимовільного відкриття капота. Компанія заявила, що виправить обидві проблеми безплатно.

На фоні інформації про відкликання машин акції Tesla на торгах NASDAQ впали на 1,5 відсотка. За цей рік акції зросли приблизно на 54%.

Це не перші проблеми, виявлені в автомобілях Tesla. Раніше цього місяця NHTSA повідомило, що вивчає нещодавнє оновлення програмного забезпечення Tesla, яке дозволяє водіям грати у відеоігри на екрані панелі приладів під час руху електромобіля. Поки що не відомо про випадки ДТП через те, що водій відволікся на комп'ютерну гру, але такий ризик існує. У Tesla проблему визнали і взялися її виправляти.

Також цього року Tesla довелося виправити програмне забезпечення понад 285 000 автомобілів у Китаї — більшість із них було поставлено туди останніми роками — для вирішення проблеми безпеки, виявленої регулювальним органом країни.

Раніше Фокус писав про те, що електромобіль Tesla Model S підірвали на камери. Таким чином власник вирішив висловити невдоволення якістю електрокара та вартістю його обслуговування.