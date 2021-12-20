З привітом Ілону Маску: електромобіль Tesla Model S підірвали на камеру (відео)

Tesla Model S стала учасником нестандартного перфомансу. Власник вирішив позбутися проблемного електрокара, дізнавшись вартість обслуговування в офіційному сервісі.

У Фінляндії ефектно підірвали електромобіль Tesla Model S. Таким чином власник вирішив висловити невдоволення якістю електрокара та вартістю його обслуговування. Відео з вибухом опублікували у Youtube, і воно зібрало сотні тисяч переглядів.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На такий радикальний крок фін зважився після того, як дізнався вартість обслуговування в офіційному сервісі. Ремонт батареї Tesla Model S оцінили у 20 тис. євро. Оскільки авто вже 8 років, то гарантія на нього не поширюється.

[ + – ] За кермо посадили манекен з обличчям Ілона Маска Фото: скриншот/youtube

Власник електромобіля вирішив не ремонтувати його, тим паче, що 20 тис. євро – це приблизно половина вартості б/в Tesla Model S 2013 року. Натомість фін взявся влаштовувати яскравий перфоманс і заробити на переглядах у Youtube.

[ + – ] Відео з вибухом стало дуже популярним у мережі

Електрокар Tesla начинили 30 кг вибухівки, а за кермо посадили манекен з обличчям Ілона Маска. Машину відвезли на кар'єр та підірвали у присутності кількох десятків глядачів.

Важливо

Українці перетворили старий Запорожець на ефектний позашляховик (відео)

До речі, далеко не всі Tesla Model S настільки ненадійні. Нещодавно виявлений електрокар з пробігом 700 тис. км і він продовжує їздити.

Також Фокус писав про старт виробництва вантажної Tesla Semi. Електрокар замовили відомі американські компанії.