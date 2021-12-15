Як виглядає електромобіль Tesla з пробігом під 700 тис. км (відео)
Tesla Model S продовжують активно експлуатувати в таксі. Електрокар непогано зберігся.
У Каліфорнії виявлено Tesla Model S із величезним пробігом. За шість років електромобіль проїхав майже 700 тис. км. Відеоогляд авто опублікував Youtube-блогер Braden Carlson.
Якщо точніше, то електрокар Tesla Model S на момент зйомки огляду проїхав 682 700 км (424 300 миль). Експлуатували його дуже активно: в авто було два власники й обидва використовували його як таксі в Uber.Важливо
Перший власник наїздив на Tesla Model S майже 500 тис. км — здебільшого по 113 тис. км на рік. На 402 тис. км довелося замінити один із компонентів силової установки, причому це зробили за гарантією.
Потім електрокар Tesla перепродали і на 539 тис. км довелося ремонтувати блок управління мультимедіа. Після 603 тис. км пробігу необхідно було перебрати задню підвіску, але на 612 тис. км поміняли передній електромотор (задній досі залишається рідним).
Наразі стан автомобіля дуже непоганий, враховуючи його величезний пробіг. Tesla Model S продовжує щодня долати великі відстані й цілком можливо, що дістанеться позначки мільйон кілометрів.
Раніше Фокус розповідав про Volvo з пробігом 1,5 млн км. Автомобіль знаходиться в одних руках понад 30 років.