Як виглядає електромобіль Tesla з пробігом під 700 тис. км (відео)

Tesla Model S продовжують активно експлуатувати в таксі. Електрокар непогано зберігся.

У Каліфорнії виявлено Tesla Model S із величезним пробігом. За шість років електромобіль проїхав майже 700 тис. км. Відеоогляд авто опублікував Youtube-блогер Braden Carlson.

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[ + – ] За шість років довелося замінити низку деталей Фото: скриншот/youtube

Якщо точніше, то електрокар Tesla Model S на момент зйомки огляду проїхав 682 700 км (424 300 миль). Експлуатували його дуже активно: в авто було два власники й обидва використовували його як таксі в Uber.

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Перший власник наїздив на Tesla Model S майже 500 тис. км — здебільшого по 113 тис. км на рік. На 402 тис. км довелося замінити один із компонентів силової установки, причому це зробили за гарантією.

[ + – ] Автомобіль продовжує їздити щодня Фото: скриншот/youtube

Потім електрокар Tesla перепродали і на 539 тис. км довелося ремонтувати блок управління мультимедіа. Після 603 тис. км пробігу необхідно було перебрати задню підвіску, але на 612 тис. км поміняли передній електромотор (задній досі залишається рідним).

[ + – ] Електрокар із величезним пробігом непогано зберігся

Наразі стан автомобіля дуже непоганий, враховуючи його величезний пробіг. Tesla Model S продовжує щодня долати великі відстані й цілком можливо, що дістанеться позначки мільйон кілометрів.

Раніше Фокус розповідав про Volvo з пробігом 1,5 млн км. Автомобіль знаходиться в одних руках понад 30 років.