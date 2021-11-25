Скандинавська надійність: знайдено седан Volvo з пробігом понад 1,5 мільйони км (відео)

Volvo 740 не змінював власника понад 30 років. Він в адекватному стані та ніколи не потрапляв у ДТП.

В американському штаті Міссурі знайшли цікавий Volvo 740 1991 року. Автомобіль проїхав уже 1,6 млн км (мільйон миль) і досі на ходу. Про це розповідають у сюжеті каналу Fox News.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

[ + – ] Автомобіль жодного разу не потрапляв у ДТП Фото: Pfizer

Джим О'Ши вирішив купити Volvo 740 GLE 31 рік тому. Під час купівлі авто в автосалон приїхав Volvo 1961 року з пробігом понад 1,6 млн км і власнику поміняли його на нову машину. Американець вирішив повторити це досягнення. З того часу він щодня експлуатує седан і не поспішає його міняти.

Важливо

У Європі продають стару вантажівку ГАЗ: її оцінили як новий Porsche 911

Цікаво, що через Volvo у Джима О'Ши навіть виник конфлікт із родичами, адже його дядько був продавцем Ford і родина не зрозуміла вибору шведського автомобіля. Але час показав правильність вибору авто.

За три десятиліття у Volvo 740 GLE вже змінювали двигун і КПП, а на його кузові вже видно осередки іржі. Проте, автомобіль у непоганому стані та регулярно обслуговується. Декілька разів Volvo наїжджав на бордюр і дряпав кузов, але в ДТП не потрапляв.

[ + – ] Автомобілю довелося міняти двигун і КПП

Дрібні роботи Джим О'Ши робить сам і дуже цінує простоту конструкції Volvo 740. Це також одна з причин, чому американець не хоче продавати автомобіль із величезним пробігом. Утім, ймовірно, що дилер Volvo таки поміняє його на нову машину. Подібна практика є частою в США, адже авто з величезним пробігом використовуються в рекламних цілях і демонструють надійність і довговічність конструкції.

Раніше Фокус писав про пікап Toyota з пробігом понад мільйон кілометрів. Цей автомобіль новіший — випущений у 2008 році.