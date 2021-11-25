Скандинавская надежность: обнаружен седан Volvo с пробегом свыше 1,5 миллиона км (видео)

Volvo 740 не менял владельца более 30 лет. Он в адекватном состоянии и никогда не попадал в ДТП.

В американском штате Миссури обнаружили интересный Volvo 740 1991 года. Автомобиль проехал уже 1,6 млн. км (миллион миль) и до сих пор на ходу. Об этом рассказывают в сюжете канала Fox News.

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[ + – ] Автомобиль ни разу не попадал в ДТП Фото: FOX News

Джим О’Ши решил купить Volvo 740 GLE 31 год назад. Во время покупки авто в автосалон приехал Volvo 1961 года с пробегом свыше 1,6 млн. км и владельцу поменяли его на новую машину. Американец решил повторить это достижение. С тех пор он ежедневно эксплуатирует седан и не спешит его менять.

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Интересно, что из-за Volvo у Джима О’Ши даже возник конфликт с родственниками, ведь его дядя был продавцом Ford и семья не поняла выбор шведского автомобиля. Но время показало правильность выбора авто.

За три десятилетия в Volvo 740 GLE уже меняли двигатель и КПП, а на его кузове уже видны очаги ржавчины. Тем не менее, автомобиль в неплохом состоянии и регулярно обслуживается. Несколько раз Volvo наезжал на бордюр и царапал кузов, но в ДТП не попадал.

[ + – ] Автомобилю пришлось менять двигатель и КПП

Мелкие работы Джим О’Ши делает сам и очень ценит простоту конструкции Volvo 740. Это также одна из причин, почему американец не хочет продавать автомобиль с огромным пробегом. Впрочем, очень вероятно, что дилер Volvo таки поменяет его на новую машину. Подобная практика является частой в США, ведь авто с огромным пробегом затем используются в рекламных целях и демонстрируют надежность и долговечность конструкции.

Ранее Фокус писал о пикапе Toyota с пробегом свыше миллиона километров. Этот автомобиль новее – выпущен в 2008 году.