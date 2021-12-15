Как выглядит электромобиль Tesla с пробегом под 700 тыс. км (видео)

Tesla Model S продолжают активно эксплуатировать в такси. Электрокар неплохо сохранился.

В Калифорнии обнаружена Tesla Model S с огромным пробегом. За шесть лет электромобиль проехал около 700 тыс. км. Видеообзор авто опубликовал Youtube-блогер Braden Carlson.

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[ + – ] За шесть лет пришлось заменить ряд деталей Фото: скриншот/youtube

Если точнее, то электрокар Tesla Model S на момент съемки обзора проехал 682 700 км (424 300 миль). Эксплуатировали его очень активно: у авто было два владельца и оба использовали его в качестве такси в Uber.

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Первый владелец наездил на Tesla Model S около 500 тыс. км – в среднем по 113 тыс. км в год. На 402 тыс. км пришлось заменить один из компонентов силовой установки, причем это сделали по гарантии.

[ + – ] Автомобиль продолжает ездить ежедневно Фото: скриншот/youtube

Затем электрокар Tesla перепродали и на 539 тыс. км пришлось ремонтировать блок управления мультимедиа. После 603 тыс. км пробега нужно было перебрать заднюю подвеску, а на 612 тыс. км поменяли передний электромотор (задний до сих пор остается родным).

[ + – ] Электрокар с огромным пробегом неплохо сохранился

На данный момент состояние автомобиля очень неплохое, учитывая его огромный пробег. Tesla Model S продолжает ежедневно преодолевать большие расстояния и вполне возможно, что доберется к отметке в миллион километров.

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